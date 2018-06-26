Четыре лидера фракций в Раде проигнорировали большинство голосований июня - КИУ

Лидер фракции Батькивщина Юлия Тимошенко, глава Радикальной партии Олег Ляшко и сопредседатели фракции Оппозиционный блок Юрий Бойко и Александр Вилкул пропустили более половины голосований в Верховной Раде, сообщает Комитет избирателей Украины.

По данным организации, Бойко принял участие в 4% голосований. Он нажал "за", "против" или "воздержался" только 23 раза. Политик не поддержал законы о Высшем антикоррупционном суде и о национальной безопасности. Голосование за законы о дипломатической службе и о валюте политик проигнорировал.

Его коллега по фракции Вилкул принял участие в 9% голосований.

Низкие показатели голосований и у Тимошенко. Она приняла участие лишь в 15% голосований. В частности, лидер Батькивщины не принимала участия в голосовании закона о валюте.

Ляшко проголосовал в 30% случаев. Политик воздержался при голосовании законов о Высшем антикоррупционном суде и о национальной безопасности.

Он вообще не голосовал за принятие в целом законов о валюте и о дипломатической службе.

Максим Бурбак из Народного фронта принял участие в 59% голосований, Олег Березюк из Самопомочи – в 66%, Артур Герасимов из БПП – в 97%.

Отмечается также, что лидеры фракций преимущественно присутствовали на заседаниях Рады в июне. Юрий Бойко был письменно зарегистрирован на всех 12 заседаниях, Александр Вилкул – на 5, Юлия Тимошенко – на 11, Олег Ляшко – на 10, Максим Бурбак – на 12, Олег Березюк - на 11, Артур Герасимов – на 12.

Всего в июне было 12 пленарных заседаний парламента и 531 голосование.