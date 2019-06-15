Четвертый в списке Слуги народа Арахамия «не уважает Коломойского» Вчера, 20:58 Цей матеріал також доступний українською Радио Свобода Я не уважаю Коломойского — Арахамия Радио Свобода

Украинский предприниматель и волонтер, четвертый номер в избирательном списке Слуги народа Давид Арахамия заявил, что «не уважает» олигарха Игоря Коломойского.

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

«Я не уважаю Коломойского. Потому что когда я прилетел в Днепр и увидел, в каком состоянии Днепровский аэропорт, если это родной город такой состоятельного человека, то я считаю, что ему просто по фигу. Если ему по фигу на свой город, то как ему может быть не по фигу на свою страну?» — возмутился Арахамия.

Он отметил, что прежде чем согласиться присоединиться к президентской партии, вопрос ее связей с Коломойским был одним из решающим для него.

«Две вещи, которые меня беспокоили перед тем, как я мог согласиться или не согласиться присоединяться к команде. Это связи с Коломойским. И второе — это отношение к России. То есть две мои красные линии. С Коломойским — он (Зеленский — ред.) мне откровенно сказал, что они партнеры по Кварталу были, не партнеры, а он предоставлял канал, время, поэтому они знакомы. Но говорит: ты посмотришь, когда со временем увидишь мои связи с Коломойским с точки зрения того, как я буду действовать», — сказал Арахамия.

Кандидат в депутаты отметил, что сам никак не связан с олигархом, и добавил, что познакомился с ним много лет назад, когда сотрудничал с Приватбанком.

«Я говорю всегда, что я с Коломойским знаком через Приват-24, и то в прошлом. Я виделся с Коломойским в 2014 году. Была первая встреча волонтеров с президентом Порошенко. Коломойский был тогда губернатором. И все губернаторы в первом ряду сидели», — рассказал Арахамия.