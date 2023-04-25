«На самом деле руководит». Полковник Червинский заявил, что Демченко до сих пор работает в Службе внешней разведки 25 апреля, 18:01 Руслан Демченко (Фото:Oleksandr Prokopenko / Facebook)

Уволенный с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслан Демченко работает в Службе внешней разведки, сообщил Цензор.НЕТ полковник и военный разведчик Роман Червинский.

«Я открою вам маленькую тайну, что он (Руслан Демченко — ред.) не уволен. Он работает в Службе внешней разведки. Он якобы советник, но на самом деле он руководит Службой внешней разведки», — сказал Червинский.

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На вопрос журналистки, какая информация о ходе боевых действий к Демченко поступает, он сказал: «Вся. Он знает боевую картину, он знает агентуру разведки, которая работает по России. Он знает, какие мероприятия проводятся, какое противодействие они осуществляют, если они осуществляют».

«Его уволили по состоянию здоровья, я так понимаю, он не может выполнять объем работы, который у него был раньше. Они его как советника… но он советует там очень мощно, насколько я понимаю. По-видимому, влияет на стратегию работы Службы внешней разведки», – добавил Червинский.

Полковник также заявил, что в сентябре 2021 года по указанию Демченко, который в то время был первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины был «разогнан Департамент в Службе внешней разведки», который занимался Россией.

Он отметил, что выступления в СМИ относительно дела «вагнеровцев» в 2021 году были предупреждением о том, что происходит сегодня.

«Что это не просто случайность, не халатность чья-то или недоразумение, а это, я считаю, какая-то российская стратегия, сегодня мы ее видим. Начало войны это показало. Оказалось, что Вооруженные Силы не готовы к войне. Вооруженные Силы сами готовы, но тактически и стратегически… они разминировали Чонгар, не обустроили соответствующую оборону Гостомельского аэродрома, Северного направления, что дало им (россиянам — ред.) возможность зайти на Киев и Ирпень, Бучу, неожиданно продвинуться на 200 км за одни-двое суток», — сказал Червинский.

Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря СНБО 25 июля 2022 года. В Офисе президента заявили, что это связано с его состоянием здоровья.

Он также лишился должности руководителя комитета по разведке при президенте Украины.

Демченко занимал пост советника президента Владимира Зеленского с июля 2019 года. 16 июня 2020 года он был назначен первым заместителем секретаря СНБО.

До этого он был советником пятого президента Петра Порошенко и возглавлял протокол Администрации президента Виктора Ющенко.

В начале 2010 года он перешел в МИД, а после победы Виктора Януковича стал куратором отношений Украины с Россией.

Также Демченко принимал участие в историческом заседании Кабинета министров от 21 ноября 2013 года, когда Кабмин тогдашнего премьера Николая Азарова неожиданно решил отказаться от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

По информации журналистов проекта Схемы, Демченко в 2010 году лоббировал «харьковские соглашения», продлившие на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ в Украине.

В мае 2021 года журналист Юрий Бутусов связывал провал как минимум семи операций разведки с назначением «русофила Демченко» в комитет разведки.

Полковник Роман Червинский подозревается в организации неудачной «операции» по захвату российского самолета. По версии следствия, его действия привели к массированному удару РФ по аэродрому Канатово в Кировоградской области 23 июля 2022 года.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что дело против него — «месть за публичные показания по Вагнергейту».

Он также утверждает, что заместитель главы ОП Олег Татаров давит на судью Чайку, «чтобы она посадила полковника СБУ за решетку». Журналист подал заявление о том, что хочет взять Червинского на поруки.

