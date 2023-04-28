«Дело Червинского — заказное». Хороший прецедент: власть изменится и любого чиновника можно бросить в тюрьму. Интервью с Бутусовым

28 апреля, 19:33
NV Премиум
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Роман Червинский и Юрий Бутусов в зале суда (Фото:Юрій Бутусов / Facebook)

Роман Червинский и Юрий Бутусов в зале суда (Фото:Юрій Бутусов / Facebook)

Автор: Алексей Тарасов

За последнюю неделю достаточно резонансным стало дело бывшего сотрудника ГУР МО Романа Червинского, которого задержали по подозрению в превышении власти или служебных полномочий из-за массированного удара РФ по аэродрому Канатово в Кировоградской области.

25 апреля ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права внесения залога.

В прошлом году разведчик принимал участие в подготовке операции по вербовке перебежчика, который должен был перегнать в Украину российский истребитель. Но, по версии следствия, «сделка» проходила без согласования с государственными органами и вопреки замечаниям СБУ, а сама она стала причиной обстрела аэродрома.

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NV уже рассказывал подробности этой истории, чем известен Червинский и какие «давние счеты» имеет с ним Офис президента.

Radio NV также пообщалось с главным редактором Цензор.нет Юрием Бутусовым, который подробнее исследовал события, связанные с экс-разведчиком и видел материалы дела. В интервью он рассказал, почему обвинения Червинского — безосновательны, а дело — заказное.

Теги:   Андрей Портнов Подозрение Юрий Бутусов Судья Офис президента Украины Олег Татаров Война России против Украины Роман Червинский

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