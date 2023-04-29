«Червинский однозначно не враг». Нардеп Костенко назвал «беспределом» арест экс-разведчика 29 апреля, 08:17 Роман Червинский в зале суда (Фото:СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ via Telegram)

Секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке нардеп Роман Костенко в интервью Radio NV назвал «беспределом» арест экс-разведчика Романа Червинского без права внесения залога.

«Можно [сравнить] это: как судить пилота гонки Формулы-1 за превышение скорости. Где-то так можно это охарактеризовать. …Червинский однозначно не враг. Он хотел для страны провести спецоперацию. И за это его закрыть за решетку… Это "беспредел"», - подчеркнул Костенко в эфире Radio NV.

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Нардеп заявил, что о спецоперации по захвату самолета ВКС РФ, в самовольном проведении которой обвиняют Червинского, знали в СБУ, потому что в ней был задействован ее сотрудник, а также «с этой информацией ходили в ГУР и предоставляли ее определенным сотрудникам для ее реализации».

Кроме того, по его словам, аэродром Канатово, по которому россияне нанесли удары якобы в результате неудачной спецоперации Червинского, не был тайным, и до нее его обстреливали несколько раз.

«Я видел в СМИ, что Червинского обвиняют, что в результате этого обстрела погиб один человек, который был на этом аэродроме, а также, что были уничтожены два самолета, которые якобы должны были встречать самолет, который якобы должен был лететь из РФ. Червинский не имел таких полномочий, чтобы организовать два самолета. У него в подчинении не было самолетов, которые могли встречать этого российского пилота, который якобы должен был прилететь. Это еще раз говорит о том, что операция была согласована как минимум либо с командованием ВВС, либо с Генштабом. Какое-то согласование там проходило, если говорят, что эти самолеты были именно для того, чтобы встречать этого пилота, который должен был лететь сюда», — отметил Костенко.

Нардеп признал, что операция, в несанкционированном проведении которой обвиняют Червинского, сложная, но добавил, что это не означает, что такие операции не должны проводиться.

По его словам, после ареста Червинского украинским спецслужбам будет сложнее проводить спецоперации, «потому что ты всегда будешь думать, что [будет] за твою инициативу» и «люди будут понимать, что если ты будешь что-то делать, ты всегда можешь попасть за решетку».

ФСБ страны-агрессора 25 июля 2022 года распространила заявление о том, что украинская разведка якобы готовила операцию по угону российских военных самолетов, которую удалось «сорвать». В ФСБ утверждали, что сотрудники ГУР Министерства обороны пытались завербовать российских военных летчиков, чтобы те отвели самолеты на украинские аэродромы, в обмен на «денежное вознаграждение и гарантию получения гражданства одной из стран ЕС».



Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что "операция" на самом деле была сложной игрой бывших украинских оперативников и российской спецслужбы. По словам Грозева, она стала серьезной ошибкой для ФСБ, во время которой были ненамеренно раскрыты десятки российских офицеров контрразведки, их методы работы и агенты под прикрытием.

СБУ 21 апреля сообщила полковнику ВСУ Червинскому о подозрении по ч.5 ст. 426-1 УК Украины из-за массированного удара РФ по аэродрому Канатово в Кировоградской области 23 июля 2022 года.

По версии следствия, это произошло после того, как он вместе с другими лицами самовольно решили провести «спецоперацию» — завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Российский пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины.

В результате удара погиб командир части, 17 защитников получили ранения. Украина потеряла два боевых истребителя, а взлетная полоса и другая техника и здания серьезно пострадали.



Украинская правда 20 апреля опубликовала материал, в котором сказано, что Червинский — участник операции по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, после резонанса публично заявлявший об угрозах.

По данным УП, аэродром Канатово в качестве места встречи российского самолета предложил российский пилот Носенко, с которым, как утверждается, вели переговоры участники сделки.

25 апреля суд арестовал Червинского без права внесения залога.