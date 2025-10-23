Элитные имения в Козине, которые строят связанные с Чернышовым люди (Фото: Скриншот из видео/УП)

С 2019 года компании и люди, связанные с экс-вице-премьер-министром Алексеем Чернышевым, возводят новые имения под Киевом. Строительство продолжалось и во время полномасштабного вторжения РФ, говорится в расследовании Украинской правды .

По данным источников издания, НАБУ и САП открыли уголовное производство. Сейчас, по информации собеседников УП в антикоррупционных органах, существует обоснованное подозрение не только относительно того, что строительством этих имений занимался Чернышов, но и относительно возможного преступного происхождения средств, за которые возводят коттеджный городок.

В конце сентября, по информации собеседников УП среди правоохранителей, НАБУ и САП провели около 20 обысков у людей и компаний, связанных с этим строительством.

В рамках обысков изъяли не только телефоны и компьютеры, но и документы. Следственные действия проходили по решению суда.

Украинская правда получила несколько таких постановлений, которые дают возможность понять, как Чернышов, по данным журналистов, мог осуществлять контроль над строительством и когда это все происходило.

По информации УП, в одном из постановлений говорится, что экс-вице-премьер и его жена Светлана через компании Блум девелопмент и жилищно-строительный кооператив Солнечный берег, а также их служащих приобрели недвижимое имущество в виде земельных участков и домов, расположенных в Козине Киевской области. Отмечается, что их подозревают в сокрытии происхождения имущества в особо крупном размере.

В марте 2022 года фундамент четырех домов под Киевом уже залили, говорится в расследовании. Кроме того, журналисты Bihus.Info обнаружили, что строительство началось в 2019 году, когда к власти пришел президент Украины Владимир Зеленский, а вместе с ним и Алексей Чернышов.

По данным расследователей, на участке в Козине уже расположены четыре больших имения. Согласно документам, площадь каждого из них составляет около тысячи квадратных метров. На сайтах продажи недвижимости журналисты нашли подобные имения в Козине с аналогичной площадью и размерами участков, цена которых стартует от $12,5 млн. Однако, речь идет о домах с ремонтом.

Фото: Bihus.Info

По данным источников УП в правоохранительных органах, как только российские войска удалось отбить от Киева в апреле 2022 года, Чернышов начал обсуждать возобновление строительства имений.

Bihus.Info отмечает, что официально земельный участок находится в собственности компании Блум девелопмент, а Алексей Чернышов стал совладельцем этой компании с 2018 года. Именно после его присоединения к фирме начался проект строительства имений на участке в Козине.

Через год, перед тем как Чернышов стал председателем Киевской ОГА, его долю в бизнесе передали жене. Официально она вышла из компании в 2023 году, добавили журналисты.

Сейчас официальной владелицей компании Блум девелопмент является Лилия Лысенко, которая, по данным расследователей, имеет длительное сотрудничество с семьей бывшего чиновника.

В течение нескольких лет Лысенко получала зарплату от представительства австрийской компании Чернышевых, а позже вместе с Чернышевой владела Блум девелопмент, пишет Bihus.Info.

Лысенко также является соучредителем жилищно-строительного кооператива Солнечный берег, утверждают журналисты. В 2019 году Чернышов официально одолжил кооперативу 3,6 млн грн. Кроме того, в 2022 году еще одной соучредителем Солнечного берега стала Инна Яцык, которая также фигурирует в материалах уголовного дела экс-вице-премьера. Несколько квартир, скидки на которые следователи считают неправомерной выгодой для Чернышова, записаны на родственника Яцык — Святослава Малашко, говорится в расследовании Bihus.Info.

Отмечается, что на строительство могли потратить десятки миллионов долларов. В постановлении суда, которое получила УП, отмечается, что совокупный доход Чернышова и его жены с 2019 по 2024 годы составляет более 106 млн грн.

«Учитывая отсутствие у Чернышова А. М. и Чернышевой С. О. легальных источников доходов, которые бы обеспечивали приобретение в собственность вышеуказанного имущества, существуют основания полагать, что средства могли быть получены преступным путем с последующей их маскировкой в недвижимость», — говорится в документе.

Расследователи отметили, что организацией строительства коттеджей занимается жена экс-вице-премьера, однако в их ежегодных декларациях отсутствует информация об инвестировании средств в эти работы.