— Предыдущий раз мы с вами говорили, когда министр еще колесил по Европе и когда продолжалась его командировка. Министр вернулся, раскритиковал всех за то, что уделили нездоровое внимание его командировке, сам пошел за подозрением в НАБУ. Теперь ему будут избирать меру пресечения. Делайте ставки, Юрий.

— Я думаю, что его не арестуют. У нас, в конце концов, по всем коррупционным делам НАБУ всегда так — залог и иди себе работай дальше. Я так и не помню, чтобы в СИЗО человека отправляли по коррупционному делу. Как мне объясняли юристы, это связано с европейскими историями, правами человека и с тем, что коррупция — это не убийство, когда надо обязательно держать под стражей.