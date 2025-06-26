«Антизападный поворот Украины». Под «шумок войны» закрепляется толерантность к коррупции — интервью с Николовым о деле Чернышова

26 июня, 05:21
NV Премиум
Поделиться:
Вице-премьер-министра — министра национального единства Алексея Чернышева подозревают в совершении коррупционных действий (Фото: Алексей Чернышов / Facebook)

Вице-премьер-министра — министра национального единства Алексея Чернышева подозревают в совершении коррупционных действий (Фото: Алексей Чернышов / Facebook)

Автор: Власта Лазур

Редактор проекта Наші гроші Юрий Николов в интервью Radio NV — о коррупционном деле в отношении министра национального единства Алексея Чернышева и последствиях для Украины.

 — Предыдущий раз мы с вами говорили, когда министр еще колесил по Европе и когда продолжалась его командировка. Министр вернулся, раскритиковал всех за то, что уделили нездоровое внимание его командировке, сам пошел за подозрением в НАБУ. Теперь ему будут избирать меру пресечения. Делайте ставки, Юрий.

Реклама

— Я думаю, что его не арестуют. У нас, в конце концов, по всем коррупционным делам НАБУ всегда так — залог и иди себе работай дальше. Я так и не помню, чтобы в СИЗО человека отправляли по коррупционному делу. Как мне объясняли юристы, это связано с европейскими историями, правами человека и с тем, что коррупция — это не убийство, когда надо обязательно держать под стражей.

Теги:   Алексей Чернышов Елена Зеленская Владимир Зеленский Офис президента Украины Андрей Ермак Роман Насиров Министерство национального единства Смена правительства правительство Кабинет министров Украины Кабмин Денис Шмыгаль Радио NV Интервью NV

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X