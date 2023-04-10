Минус 5 миллиардов гривен. Нардеп Железняк рассказал, как Украина потеряла гигантскую сумму на экспорте зерна 10 апреля, 15:07 Загрузка зерна на грузовик в Одесской области, 23 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Igor Tkachenko)

Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в интервью Radio NV описал схему экспорта «черного» зерна, которая действовало с открытия зернового коридора и на которой государство потеряло 5 миллиардов гривен.



«[Черное зерно - ] это зерно, которое экспортируется, за которое не было уплачено никаких налогов. Оно обычно выращено на государственных землях, арендуемых за наличные деньги или компаниями, связанными с главой этого государственного предприятия, или украденные у государства. Или, к сожалению, есть случаи, когда вывезено с временно оккупированных территорий. Также достаточно распространена схема, когда выкупается у фермеров за наличные деньги, которые нигде не учитываются», — рассказал Железняк в эфире Radio NV.

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Нардеп отметил, что возможности зернового коридора ограничены, и пока вывозилось зерно, за которое не были уплачены налоги, его не могли экспортировать те, кто их уплатил.