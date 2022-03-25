Зеленский об исчезновении Шойгу: Может, захотел лично посетить Чернобаевку?

25 марта, 21:58
Цей матеріал також доступний українською
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в новом обращении прокомментировал исчезновение из публичного пространства российского министра обороны Сергея Шойгу.

Война России против Украины — последние новости

«Наши героические ВСУ за уходящую неделю нанесли противнику заметные потери. Говорят, куда-то пропал министр обороны России. Интересно, может, и он лично захотел посетить Чернобаевку?» — пошутил глава государства.

Видео дня
Читайте также:
Шойгу и Герасимов уходят в тень. Кремлю не удается скрыть длительное отсутствие глав минобороны и Генштаба в публичном пространстве

Зеленский напомнил, что потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину уже превысили 16 тысяч убитых, среди которых есть и высшие чины.

Читайте также:

«Об убитых российских генерал-полковниках и адмиралах пока не докладывали, но командующий одной из армий оккупантов и замкомандующего черноморским флотом уже есть», — подчеркнул президент.

https://www.youtube.com/embed/fELxWII2xNM

Украинские защитники регулярно уничтожают вражескую военную технику на аэродроме в Чернобаевке Херсонской области. 24 марта наши бойцы в десятый раз разгромили находящиеся там силы российских оккупантов.

Читайте также:
С юбилеем! Войска ВСУ уже десять раз разбили врага в Чернобаевке
https://www.youtube.com/embed/FUIElVSssY4
Редактор: Нина Григорская

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Сергей Шойгу Владимир Зеленский Война России против Украины Чернобаевка

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ