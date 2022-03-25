Зеленский об исчезновении Шойгу: Может, захотел лично посетить Чернобаевку? 25 марта, 21:58 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в новом обращении прокомментировал исчезновение из публичного пространства российского министра обороны Сергея Шойгу.

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«Наши героические ВСУ за уходящую неделю нанесли противнику заметные потери. Говорят, куда-то пропал министр обороны России. Интересно, может, и он лично захотел посетить Чернобаевку?» — пошутил глава государства.

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Зеленский напомнил, что потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину уже превысили 16 тысяч убитых, среди которых есть и высшие чины.

«Об убитых российских генерал-полковниках и адмиралах пока не докладывали, но командующий одной из армий оккупантов и замкомандующего черноморским флотом уже есть», — подчеркнул президент.



Украинские защитники регулярно уничтожают вражескую военную технику на аэродроме в Чернобаевке Херсонской области. 24 марта наши бойцы в десятый раз разгромили находящиеся там силы российских оккупантов.