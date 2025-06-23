Масштабная коррупционная схема. НАБУ объявило о подозрении Чернышову

Действующему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Об этом в понедельник, 23 июня, сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Чернышов стал шестым подозреваемым по делу о масштабной коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

Реклама

По данным следствия, в Киеве один из застройщиков организовал схему незаконного получения земельного участка для строительства жилого комплекса.

Для реализации плана он обратился к тогдашнему министру развития общин и территорий Чернышову. В сговоре с госсекретарем министерства, советником министра и директором государственного предприятия были созданы условия для передачи участка этому госпредприятию.

Как сообщили в НАБУ, по условиям договоров застройщик должен был передать государству часть квартир в будущем жилом комплексе — в соответствии со стоимостью выделенного земельного участка. Чтобы уменьшить это количество, стоимость земли и зданий на ней специально занизили почти в пять раз.

В результате оценочная стоимость оказалась более чем на 1 миллиард гривен меньше рыночной. Именно на такую сумму государство могло не получить жилья, если бы договоры были выполнены. Впрочем реализации схемы помешали — на участок наложили арест по представлению НАБУ и САП.

По данным следствия, за успешную реализацию сделки с землей застройщик «отблагодарил» министра и его доверенных лиц существенными скидками на квартиры в уже построенных жилых комплексах.

Благодаря этим скидкам, стоимость квадратного метра для чиновников составляла всего от 1 до 8 тысяч гривен, тогда как минимальная рыночная цена таких квартир — около 30 тысяч гривен за «квадрат». В результате министр получил неправомерную выгоду на более 14,5 миллиона гривен.

По представлению НАБУ и САП, большинство таких квартир было арестовано.

Чернышов уже отреагировал на объявление подозрения и заявил, что «благодарен за корректное и уважительное отношение».

«Имел конструктивный диалог с детективами НАБУ, который длился более двух часов. Благодарен за корректное и уважительное отношение. Заверил, что такой подход является взаимным и подтвердил готовность к полному сотрудничеству в юридической плоскости. Ознакомлюсь со всеми предоставленными документами», — написал он в Facebook.

Ранее 23 июня Чернышов заявил, что прибыл в НАБУ, чтобы «разобраться в ситуации». Он подчеркнул, что уважает работу всех правоохранительных органов и «готов к взаимодействию».

13 июня Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой заявили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры, к которой были причастны высокопоставленные чиновники.

16 июня народный депутат Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале, что, по его информации, НАБУ готовит подозрение министру.