Из-за разрыва дипломатических отношений с Россией пострадают украинские политзаключенные – Геращенко

Высылка российских дипломатов из Украины по примеру Великобритании может навредить украинским политическим заключенным, находящимся в тюрьмах РФ. Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады, представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в Facebook.

Геращенко отметила, что дипломатические отношения Украины и России сведены до критического минимума. В Киеве нет посла Российской Федерации, а в Москве – посла Украины, в дипломатических представительствах остаются несколько рядовых дипломатов и консулов.

"Высылка российских консулов ​​вызовет высылку украинских консулов ​​– и наши политзаключенные в РФ останутся один на один с Мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку. Вы правда этого хотите? Или спросим у мамы Клиха, жены Карпюка, семьи Сущенко и Гриба, других наших заложников?", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее из Великобритании были высланы 23 российских дипломата из-за отравления Сергея Скрипача.

Смотрите также