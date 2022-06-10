«Ошибки во время войны были». О победе Украины, кандидатстве в ЕС, азовцах и приговоренных к казни в «ДНР» — интервью с Подоляком 10 июня, 21:08 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:Офис президента Украины)

Украина должна отобрать у России все временно оккупированные ею территории, включая Арабатскую стрелку, убежден советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью Радио НВ он отреагировал на вынесенный в «ДНР» приговор, по которому троих иностранцев приговорили к смертной казни; рассказал, что происходит с защитниками Мариуполя, в частности бойцами полка Азов, и чем должна завершиться война с Россией, а также объяснил, действительно ли на пути Украины к ЕС стоит «тотальная коррупция».

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— В «ДНР» так называемый суд приговорил к казни трех иностранцев, защищавших Украину. Правильно ли мы понимаем, что это такой анонс будущего трибунала над азовцами?

— Первое. Нет никакой «ЛНР», «ДНР»; нет никакой судебной системы этих квазиреспублик. То есть юридических последствий каких-либо решений, принимаемых типа судами там, нет. Это элементы пропаганды.

Второе. Каждый из наших военнослужащих, в частности иностранных граждан, официально являющихся военнослужащими, работающими на украинскую армию, комбатанты, — это люди, абсолютно законно, юридически мотивированно работающие на Украину. Поэтому все юридические решения по ним может принимать только Российская Федерация, сегодня с нами воюющая. Она это называет «специальной военной операцией», но это классическая война. Поэтому все решения, принимаемые какими-либо другими органами, не признанными миром в полном объеме, не имеют никакого смысла.

Наконец-то третье. Безусловно, Россия в пропагандистских целях использует любые элементы, в частности, судилище над нашими парнями, имею в виду над работавшими в нашей армии комбатантами. Безусловно, они захотят все имплементировать в другую судебную историю по азовцам или любому из наших военнопленных, потому что все это им нужно для внутренней пропаганды. Юридических последствий этих действий не последует.

Мир не признает все, что сегодня делает РФ руками своих марионеточных режимов в квазиреспубликах.

— С другой стороны, они с увлечением говорят «расстрелять или повесить» этих иностранцев, защищавших Украину. Что мы можем этому противопоставить?

— Они с увлечением все это говорят. Это, кстати, вопрос того, как будут реагировать наши партнеры, в первую очередь Европа.

Мы постоянно говорим: «Россия нарушает вообще все нормы международного права». Россия ведет себя так, что она как будто ко всем обращается: «А что вы нам сделаете? Мы можем убивать, насиловать, выносить незаконные решения; мы будем говорить о каких-то казнях. А что вы нам сделаете?»

Мы потому и обращаемся к нашим партнерам: «Друзья, давайте мы получим оружие и достаточное количество для того, чтобы доказать РФ, что нужно вести себя цивилизованно». Как это можно сделать? Если мы понесем определенные тактические военные поражения РФ. Тогда весь этот «понт» (как они себя сегодня ведут) физически исчезнет. Потому что Россия поймет, что Украина (и сегодня, на 107-й день войны это доказываем), если получит достаточное количество тяжелого оружия, которое нам нужно (артиллерии, РСЗО), то сможем донести РФ, чтобы они поняли, что надо себя вести хоть в какой-то степени цивилизованно. Я понимаю, что для России это неприемлемо, но хотя бы в какой-то мере. Это первое.

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