Чем владеет в Днепре загадочный бизнесмен Петровский - расследование НВ Сегодня, 12:11 1363 Цей матеріал також доступний українською Международный благотворительный фонд Солидарность Александр Петровский Международный благотворительный фонд Солидарность

Журнал Новое Время опубликовал большое расследование о днепровском бизнесмене Александре Петровском, которого нынешний генпрокурор Юрий Луценко в 2010 году назвал "криминальным авторитетом" и "персонажем по прозвищу Нарик".

Среди прочего, журналист НВ Кристина Бердинских рассказывает о тех структурах, которые предположительно входят в бизнес-группу Петровского.



Так, местные эксперты убеждены: именно этот бизнесмен реально контролирует легендарный рынок Озерка, за обладание которым в 2000‑х шли настоящие бандитские войны. Впрочем, по документам у рынка другие хозяева. Аналогичная история и с местным кабельным каналом Д1, который связывают с Петровским.

Зато бизнесмен, его мать и супруга официально учредили или владеют долями в нескольких десятках компаний - от торговцев недвижимостью до спортклуба. У друзей Петровского и их детей также есть многочисленные фирмы. Все это делает его одним из самых богатых людей Днепра.

Но подтвердить это звание можно лишь по косвенным признакам. Так, в 2018‑м был зарегистрирован инвестфонд Капилано, которым владеет Петровский, с уставным капиталом в 135 млн грн.

По данным сайта youcontrol, в то же время родилась компания Армариус с уставным капиталом того же размера. Совладелец - Петровский, среди других собственников - Вячеслав Капустин, глава мясоперерабатывающей фабрики Алан.

Также в бизнес Петровского входит группа компаний Delmar с офисами в Днепре, Киеве и Мюнхене, занимающаяся недвижимостью. Сейчас Delmar строит в Киеве 28‑этажку в границах элитного жилого квартала Новопечерские Липки. А в Днепре компания возвела ряд торговых комплексов и жилых высоток.

Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала Новое Время - №3 от 31 января 2019 года.