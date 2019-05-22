Чем быстрее, тем лучше: Климкин посоветовал Зеленскому перезагрузить Администрацию президента Вчера, 06:21 2922 Цей матеріал також доступний українською Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Pоland / Flickr Павел Климкин Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Pоland / Flickr

Глава МИД Украины Павел Климкин, подавший в отставку, одобрил новые кадровые назначения президента Владимира Зеленского и посоветовал ему реформировать АП.

«С искренним уважением отношусь к первым персональным назначениям Владимира Зеленского. Я бы на его месте Администрацию перезагрузил как факт и как класс. Совсем уже у нее никудышная аура и карма. Даже хорошие люди, как показывает практика, ситуации не спасают», — написал Климкин на своей странице в Facebook.

Он отметил, что офис главы государства «должен быть без лишней бюрократии, с эффективным обеспечением и лучшими людьми». В частности, по его словам, то же касается и секретариата Кабинета министров.

«Есть хорошая китайская пословица: Когда дует ветер — нужно строить мельницы, а не возводить заборы. От себя добавлю, хоть и не китаец, — чем быстрее, тем лучше», — подчеркнул Климкин.

17 мая Климкин заявил о намерении подать в отставку.

Добавим, что согласно Конституции Украины, глава МИД назначается по квоте президента.

Климкин занимает пост главы МИД с июня 2014 года.