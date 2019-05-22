Чем быстрее, тем лучше: Климкин посоветовал Зеленскому перезагрузить Администрацию президента
Глава МИД Украины Павел Климкин, подавший в отставку, одобрил новые кадровые назначения президента Владимира Зеленского и посоветовал ему реформировать АП.
«С искренним уважением отношусь к первым персональным назначениям Владимира Зеленского. Я бы на его месте Администрацию перезагрузил как факт и как класс. Совсем уже у нее никудышная аура и карма. Даже хорошие люди, как показывает практика, ситуации не спасают», — написал Климкин на своей странице в Facebook.
Он отметил, что офис главы государства «должен быть без лишней бюрократии, с эффективным обеспечением и лучшими людьми». В частности, по его словам, то же касается и секретариата Кабинета министров.
«Есть хорошая китайская пословица: Когда дует ветер — нужно строить мельницы, а не возводить заборы. От себя добавлю, хоть и не китаец, — чем быстрее, тем лучше», — подчеркнул Климкин.
17 мая Климкин заявил о намерении подать в отставку.
Добавим, что согласно Конституции Украины, глава МИД назначается по квоте президента.
Климкин занимает пост главы МИД с июня 2014 года.