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Чем быстрее, тем лучше: Климкин посоветовал Зеленскому перезагрузить Администрацию президента

Вчера, 06:21
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Чем быстрее, тем лучше: Климкин посоветовал Зеленскому перезагрузить Администрацию президента - фото

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Pоland / Flickr

Павел Климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин, подавший в отставку, одобрил новые кадровые назначения президента Владимира Зеленского и посоветовал ему реформировать АП.

«С искренним уважением отношусь к первым персональным назначениям Владимира Зеленского. Я бы на его месте Администрацию перезагрузил как факт и как класс. Совсем уже у нее никудышная аура и карма. Даже хорошие люди, как показывает практика, ситуации не спасают», — написал Климкин на своей странице в Facebook.

Он отметил, что офис главы государства «должен быть без лишней бюрократии, с эффективным обеспечением и лучшими людьми». В частности, по его словам, то же касается и секретариата Кабинета министров.

«Есть хорошая китайская пословица: Когда дует ветер — нужно строить мельницы, а не возводить заборы. От себя добавлю, хоть и не китаец, — чем быстрее, тем лучше», — подчеркнул Климкин.

17 мая Климкин заявил о намерении подать в отставку.

Добавим, что согласно Конституции Украины, глава МИД назначается по квоте президента.

Климкин занимает пост главы МИД с июня 2014 года.

Теги:   Администрация президента Украины Владимир Зеленский Павел Климкин

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