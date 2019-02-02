Человек томоса. Как днепровский бизнесмен Петровский стал одним из самых влиятельных персонажей в ПЦУ – расследование НВ
Журнал Новое Время опубликовал расследование о днепровском бизнесмене Александре Петровском, которого нынешний генпрокурор Юрий Луценко в 2010 году назвал "криминальным авторитетом" и "персонажем по прозвищу Нарик".
В нем идет речь и о том, как Петровский оказался среди
участников исторического события – наряду с президентом Петром Порошенко присутствовал
при получении томоса об автокефалии для Православной церкви Украины
(ПЦУ) в церкви Святого Георгия в Стамбуле.
"Там [во время получения томоса] была целая команда из Днепра, - рассказал НВ епископ Симеон (Зинкевич), управляющий Днепровской епархией ПЦУ и близкий соратник Петровского. - Кто‑то хотел увидеть это [событие] лично, быть сопричастным к такому большому делу".
Обо всем этом Симеон вспоминал, проводя для НВ экскурсию по отремонтированному Петровским зданию Днепровской епархии ПЦУ и построенному им же храму.
В последние годы Петровский активно работает над созданием нового имиджа – благотворителя и церковного мецената, получив признание со стороны властей.
В конце января 2019 года на Пятом канале, принадлежащем Порошенко, в рубрике Особый взгляд вышел фильм про томос, в котором Петровского и вовсе назвали руководителем церковной дипломатии.
Тягу ко всему церковному Петровский получил от своей истово верующей матери - Оксаны Петровской, заслуженной артистки Украины.
С 2016 года она работает директором Днепровского академического украинского музыкально-драматического театра им. Т. Шевченко. Там кроме спектаклей регулярно проходят мероприятия фонда ее сына. На сцене театра фонд даже отметил свое 15‑летие.
Во время декабрьского визита президента в Днепр Порошенко посетил не только церкви Киевского патриархата, но также и этот храм Мельпомены, - поздравил Оксану Петровскую и коллектив со 100‑летием театра, предоставив заведению культуры статус национального.
При этом в зале присутствовала уже привычная для Днепра компания: глава облсовета Глеб Прыгунов, заммэра Александр Шикуленко, епископ Симеон, сам Петровский и его сват Андрей Павелко, депутат от БПП и глава Федерации футбола Украины.
"Подобного соседства никто из них не стеснялся: ведь даже в судебных исках [о защите деловой репутации] адвокаты Петровского ранее подчеркивали, что за свою меценатскую и благотворительную деятельность их подзащитный получил множество высоких наград - например, от патриарха Филарета и от самого президента страны", - пишет автор расследования НВ Кристина Бердинских.
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этого материала в свежем номере журнала Новое
Время - №3 от 31 января 2019 года.