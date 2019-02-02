Человек томоса. Как днепровский бизнесмен Петровский стал одним из самых влиятельных персонажей в ПЦУ – расследование НВ Сегодня, 13:18 825 Цей матеріал також доступний українською Международный благотворительный фонд Солидарность Петровский (слева) получает благодарственную грамоту от епископа Симеона, главы Днепровской епархии ПЦУ Международный благотворительный фонд Солидарность

Журнал Новое Время опубликовал расследование о днепровском бизнесмене Александре Петровском, которого нынешний генпрокурор Юрий Луценко в 2010 году назвал "криминальным авторитетом" и "персонажем по прозвищу Нарик".

В нем идет речь и о том, как Петровский оказался среди участников исторического события – наряду с президентом Петром Порошенко присутствовал при получении томоса об автокефалии для Православной церкви Украины (ПЦУ) в церкви Святого Георгия в Стамбуле.



"Там [во время получения томоса] была целая команда из Днепра, - рассказал НВ епископ Симеон (Зинкевич), управляющий Днепровской епархией ПЦУ и близкий соратник Петровского. - Кто‑то хотел увидеть это [событие] лично, быть сопричастным к такому большому делу".

Обо всем этом Симеон вспоминал, проводя для НВ экскурсию по отремонтированному Петровским зданию Днепровской епархии ПЦУ и построенному им же храму.

В последние годы Петровский активно работает над созданием нового имиджа – благотворителя и церковного мецената, получив признание со стороны властей.

В конце января 2019 года на Пятом канале, принадлежащем Порошенко, в рубрике Особый взгляд вышел фильм про томос, в котором Петровского и вовсе назвали руководителем церковной дипломатии.

Тягу ко всему церковному Петровский получил от своей истово верующей матери - Оксаны Петровской, заслуженной артистки Украины.

С 2016 года она работает директором Днепровского академического украинского музыкально-драматического театра им. Т. Шевченко. Там кроме спектаклей регулярно проходят мероприятия фонда ее сына. На сцене театра фонд даже отметил свое 15‑летие.

Во время декабрьского визита президента в Днепр Порошенко посетил не только церкви Киевского патриархата, но также и этот храм Мельпомены, - поздравил Оксану Петровскую и коллектив со 100‑летием театра, предоставив заведению культуры статус национального.

При этом в зале присутствовала уже привычная для Днепра компания: глава облсовета Глеб Прыгунов, заммэра Александр Шикуленко, епископ Симеон, сам Петровский и его сват Андрей Павелко, депутат от БПП и глава Федерации футбола Украины.

"Подобного соседства никто из них не стеснялся: ведь даже в судебных исках [о защите деловой репутации] адвокаты Петровского ранее подчеркивали, что за свою меценатскую и благотворительную деятельность их подзащитный получил множество высоких наград - например, от патриарха Филарета и от самого президента страны", - пишет автор расследования НВ Кристина Бердинских.

Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала Новое Время - №3 от 31 января 2019 года.

