«Чекушечку нужно принести?». Телезрители заподозрили, что нардеп Мосийчук пришел на прямой эфир пьяный — видео Сегодня, 10:44 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео ZIK Мосийчук в ответ обозвал зрителей «уродами» Скриншот с видео ZIK

Избранный от Радикальной партии депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук спровоцировал скандал во время прямого эфира на телеканале ZIK.

Его причиной стало то, что телезрители заподозрили, что нардеп пришел на программу в состоянии алкогольного опьянения.

«По моему мнению, Мосийчук находится в нетрезвом состоянии у вас в студии», — предположил один из дозвонившихся в студию.

В свою очередь парламентарий заявил, что зрители могут оценивать его состояние «как угодно».

«Я нахожусь в состоянии, в каком я есть», — сказал Мосийчук.

Следующий телезритель отметил, что «если такие депутаты пьяные будут управлять у нас в стране, то толку не будет».

«Вам чекушечку еще нужно принести, или бокал пива, чтоб вы успокоились?» — поинтересовался еще один звонивший.

В ответ на это Мосийчук обозвал этих людей «уродами», которыми управляют «из определенного центра».

«Все эти уроды, которые звонят и рассказывают: нетрезвое состояние, идиот, дурак и тому подобное… Это все люди, которые направляются из определенного центра. Господи, дай им понимания», — сказал он, после чего перекрестился.

Ранее сообщалось, что нардеп Игорь Мосийчук решил выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.