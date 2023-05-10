Чехия поддержала создание трибунала для России 10 мая, 03:01 Президент Чехии Петр Павел (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Президент Чехии Петр Павел заявил, что поддерживает создание трибунала для осуждения преступлений России в Украине.

"Расследование этих преступлений важно, поэтому я однозначно поддерживаю создание трибунала. Это ключевой шаг на пути не только к миру, а прежде всего к справедливости", - заявил Павел.

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Президент Владимир Зеленский во вторник, 9 мая, выступил на онлайн-саммите лидеров стран Core Group по созданию спецтрибунала, посвященного преступлению агрессии против Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter написал, что все 37 участников саммита подтвердили решимость привлечь высшее руководство России к ответственности за преступления агрессии против Украины.

Создание трибунала своими резолюциями поддержали Европарламент и ПАСЕ.

