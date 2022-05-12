В Чехии назвали условие предоставления Украине еще большего количества танков 12 мая, 13:39 Цей матеріал також доступний українською Чехия хочет получить вместо советских Т-72 немецкие танки Leopard (Фото:Adam Hauner/wikipedia.org)

Власти Чехии готовы предоставить Украине еще больше своих танков для защиты от российского вторжения, однако, при одном условии.

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Как сообщает агентство Reuters, об этом заявила министр обороны страны Яна Чернохова.

По ее словам, советская бронетехника, которая находится на вооружении чешской армии, может быть передана ВСУ, если Германия предоставит ей свои танки Leopard.

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При этом Чернохова отметила, что такие переговоры уже ведутся.

«Я думаю, что мы на верном пути», — подчеркнула она.

В апреле в чешских СМИ появились сообщения информация об отправке в Украину партии танков Т-72 и боевых машин БМП-1, однако официально эта информация не подтверждалась.

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