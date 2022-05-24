Частью путинской войны является попытка стереть украинскую идентичность — Блинкен 24 мая, 02:06 Цей матеріал також доступний українською Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что одной из целей вторжения России в Украину является попытка стереть украинскую идентичность.

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Об этом он написал в Twitter.

«Частью путинской войны является попытка стереть украинскую идентичность. Я посетил Украинский Институт, организацию, которая сохраняет и продвигает яркую и живую культуру Украины, чтобы подчеркнуть, что война Кремля против Украины не может стереть то, что делает страну и ее людей такими уникальными», — написал Блинкен.

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