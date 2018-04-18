Премия для себя: украинские чиновники все чаще выписывают себе финансовую помощь

Мэр Броваров под Киевом Игорь Сапожко самостоятельно выписывал себе незаконные премии. В связи с этим Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции отправило 14 запросов в суд. Размер зарплат и премий чиновников не впервые вызывают резонанс в обществе. В Украине плата для государственных менеджеров вполне конкурентная даже без дополнительных поощрений. О "ценных" чиновниках - в материале на Радио НВ.

Премиальная неУбыточность

Около 1,5 млн грн. в месяц получает глава Нафтогаза Андрей Коболев. Осенью прошлого года 8 руководителей компании получили еще и премии за выигрыш дела против Газпрома в Стокгольмском арбитраже. Известно, что ее размер равен годовому гонорару. Председатель правления Нафтогаза к 19 млн грн. зарплаты получил прибавку в виде 19 млн грн. премии. Оклад и.о. председателя Укрзализныци Евгения Кравцова составляет более 1/2 миллиона грн. в месяц. Также он имеет возможность получать квартальную и годовую премии. Первая в размере трех окладов - это 1,5 млн, ежегодная - это 24 оклада, то есть более 12 млн гривен. Более миллиона, но уже за год, получили судьи, представители антикоррупционных органов и глава НБУ. Бывший руководитель НАЗК Наталья Корчак за год работы на этом посту получила 1 млн 333 тыс. грн. Кстати, в течение двух лет работы она премировала себя на 200 тыс. грн.

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Руководитель Укрпочты Игорь Смилянский не скрывает размер своего должностного оклада и считает, что украинцы должны получать рыночную оплату. По его словам, это дает возможность привлекать профессиональных работников.

"Зарплата составляет 333 тыс. грн. в месяц. Я понимаю, что для большинства украинцев эта сумма выглядит слишком большой. Для меня лично - это заработная плата, которую я получал 10 лет назад, когда закончил университет в Соединенных Штатах", - объясняет руководитель Укрпочты.

Премии за счет налогоплательщиков

Вопрос правомерного начисления высоких зарплат и премий должно регулировать Нацагентство по предупреждению коррупции. Однако именно в этом учреждении произошел скандал еще до начала его работы, когда работники выписали себе премии в размере оклада. Ставка в таком учреждении выше, чем в государственных ведомствах - 165 тыс. грн.

"У меня есть большие сомнения, что государственная машина благодаря огромному количеству сотрудников может быть эффективной. Общеизвестный факт, что управление предприятием эффективнее реализуется частным лицом. Поэтому нужно становиться на путь количественного уменьшения чиновников, а также увеличения уровня приватизации. Премия, которая превышает базовый оклад - это деньги налогоплательщиков", - отметил эксперт антикоррупционной группы Реанимационного пакета реформ Александр Леменов.

Порядок начисления зарплат уже вскоре должен стать прозрачным и справедливым, когда 70% составит ставка и только 30% - оклад. Впрочем, эта норма закона "О государственной службе" вступит в силу только с начала 2019 года. Пока чиновники используют лазейку в законодательстве по старинке - начисляют премии себе и ближайшему окружению.

"За качественную работу должна быть действительно качественная оплата, но она должна осуществляться людям, которые уже являются проверенными, добродетельными и качественно выполняющими свою работу. Обычно премии назначаются в соответствии с положениями о премировании, которые не содержат четких и прозрачных критериев", - отметила юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербань. Ранее Кабмин запустил процесс оценки деятельности госслужащих. Сейчас это касается госслужащих категории А: государственных секретарей министерств и руководителей центральных органов исполнительной власти.