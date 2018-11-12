Чак Норрис, Путин и мертвый Захарченко: за кого голосовали на фейковых выборах в ОРДЛО - фото

В воскресенье, 11 ноября, в оккупированных РФ районах Донецкой и Луганской областей прошли так называемые выборы.

Во время голосования в ОРДО оккупанты призывали отдать свой голос за одну из пяти предложенных кандидатур, фаворитом среди которых считался основной на сегодняшний день ставленник Кремля Денис Пушилин.

Впрочем, новый главарь террористов "ДНР" пришелся по вкусу не всем, и некоторые предпочли ему президента РФ Владимира Путина, американского актера Чака Норриса, мертвого Александра Захарченко и даже нарисованного персонажа КАВО.

Кроме того, кое-кто решил не отдавать свой голос никому.

Подобная ситуация сложилась и в ОРЛО.

Напомним, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей прошли псевдовыборы "глав и депутатов" ОРДЛО.