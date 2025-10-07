Правительство готовит постановление о сохранении фиксированной цены на газ для бытовых потребителей — Зеленский
Президент Владимир Зеленский и премьер Юлия Свириденко и премьер Юлия Свириденко (Фото: Telegram-канал Зеленского)
Президент Владимир Зеленский заявил, что вскоре Кабмин примет постановление, которое сохранит фиксированную цену на газ для бытовых потребителей. Также правительство выделило дополнительно 1,5 млрд грн прифронтовым регионам для защиты энергообъектов.
Об этом Зеленский сообщил по итогам совещания с премьером Юлией Свириденко.
Глава государства рассказал, что обсудил с главой правительства ситуацию в газовом секторе, наращивание запасов газа и обеспечение людей.
По словам президента, был сформирован резерв оборудования для оперативного восстановления энергоснабжения, который будут увеличивать.
«Договорились, что в ближайшее время правительство примет постановление, которое сохранит фиксированную цену на природный газ для бытовых потребителей. Также уже принято решение о моратории на отключение потребителей в прифронтовых громадах от энергообеспечения. Несмотря на все вызовы должны поддержать громады, которым сейчас сложнее всего», — говорит Зеленский.
25 сентября Свириденко заявила, что Кабмин принял решение ввести мораторий на отключение света и газа должникам возле фронта.
3 октября Минэнерго сообщило, что россияне ночью массированно ударили по газотранспортной инфраструктуре в нескольких областях Украины. ДТЭК заявила о разрушении объекта газодобычи в Полтавской области.
В тот же день Нафтогаз сообщил, что российская армия ночью осуществила самую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру Группы с начала полномасштабной войны. Под ударом были объекты в Харьковской и Полтавской областях.
Премьер Юлия Свириденко заявила, что россияне пытаются сорвать отопительный сезон и терроризируют гражданское население.
6 октября Зеленский сообщил, что РФ будет делать все, чтобы лишить Украину добычи собственного газа.