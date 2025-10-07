Президент Владимир Зеленский заявил, что вскоре Кабмин примет постановление, которое сохранит фиксированную цену на газ для бытовых потребителей. Также правительство выделило дополнительно 1,5 млрд грн прифронтовым регионам для защиты энергообъектов .

Об этом Зеленский сообщил по итогам совещания с премьером Юлией Свириденко.

Глава государства рассказал, что обсудил с главой правительства ситуацию в газовом секторе, наращивание запасов газа и обеспечение людей.

По словам президента, был сформирован резерв оборудования для оперативного восстановления энергоснабжения, который будут увеличивать.

«Договорились, что в ближайшее время правительство примет постановление, которое сохранит фиксированную цену на природный газ для бытовых потребителей. Также уже принято решение о моратории на отключение потребителей в прифронтовых громадах от энергообеспечения. Несмотря на все вызовы должны поддержать громады, которым сейчас сложнее всего», — говорит Зеленский.

25 сентября Свириденко заявила, что Кабмин принял решение ввести мораторий на отключение света и газа должникам возле фронта.

3 октября Минэнерго сообщило, что россияне ночью массированно ударили по газотранспортной инфраструктуре в нескольких областях Украины. ДТЭК заявила о разрушении объекта газодобычи в Полтавской области.

В тот же день Нафтогаз сообщил, что российская армия ночью осуществила самую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру Группы с начала полномасштабной войны. Под ударом были объекты в Харьковской и Полтавской областях.

Премьер Юлия Свириденко заявила, что россияне пытаются сорвать отопительный сезон и терроризируют гражданское население.

6 октября Зеленский сообщил, что РФ будет делать все, чтобы лишить Украину добычи собственного газа.