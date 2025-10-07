Правительство готовит постановление о сохранении фиксированной цены на газ для бытовых потребителей — Зеленский

7 октября, 18:39
Поделиться:
Президент Владимир Зеленский и премьер Юлия Свириденко и премьер Юлия Свириденко (Фото: Telegram-канал Зеленского)

Президент Владимир Зеленский и премьер Юлия Свириденко и премьер Юлия Свириденко (Фото: Telegram-канал Зеленского)

Президент Владимир Зеленский заявил, что вскоре Кабмин примет постановление, которое сохранит фиксированную цену на газ для бытовых потребителей. Также правительство выделило дополнительно 1,5 млрд грн прифронтовым регионам для защиты энергообъектов.

Об этом Зеленский сообщил по итогам совещания с премьером Юлией Свириденко.

Глава государства рассказал, что обсудил с главой правительства ситуацию в газовом секторе, наращивание запасов газа и обеспечение людей.

Реклама

По словам президента, был сформирован резерв оборудования для оперативного восстановления энергоснабжения, который будут увеличивать.

«Договорились, что в ближайшее время правительство примет постановление, которое сохранит фиксированную цену на природный газ для бытовых потребителей. Также уже принято решение о моратории на отключение потребителей в прифронтовых громадах от энергообеспечения. Несмотря на все вызовы должны поддержать громады, которым сейчас сложнее всего», — говорит Зеленский.

Читайте также:
Нужны новые кредиты и гранты. Украине придется увеличить импорт газа на треть, чтобы пройти отопительный сезон — Минэнерго

25 сентября Свириденко заявила, что Кабмин принял решение ввести мораторий на отключение света и газа должникам возле фронта.

3 октября Минэнерго сообщило, что россияне ночью массированно ударили по газотранспортной инфраструктуре в нескольких областях Украины. ДТЭК заявила о разрушении объекта газодобычи в Полтавской области.

В тот же день Нафтогаз сообщил, что российская армия ночью осуществила самую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру Группы с начала полномасштабной войны. Под ударом были объекты в Харьковской и Полтавской областях.

Премьер Юлия Свириденко заявила, что россияне пытаются сорвать отопительный сезон и терроризируют гражданское население.

Читайте также:
Европарламент предлагает ускорить отказ от нефти и газа РФ: Bloomberg озвучил потенциальные сроки

6 октября Зеленский сообщил, что РФ будет делать все, чтобы лишить Украину добычи собственного газа.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Газ Энергетика Поставки газа Владимир Зеленский Юлия Свириденко

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies