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Предлагаемый командой Зеленского референдум о соглашениях с РФ может обойтись в миллиард гривен — СМИ

Вчера, 11:14
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Предлагаемый командой Зеленского референдум о соглашениях с РФ может обойтись в миллиард гривен — СМИ - фото

Радио Свобода

Названа стоимость возможного референдума о соглашениях с РФ

Стоимость проведения возможного референдума о мирных соглашениях с Россией, который предлагают в команде Владимира Зеленского, колеблется в районе миллиарда гривен, пишет РБК-Украина.

Отмечается, что эта сумма не заложена в бюджет на 2019 год. В то же время любой другой опрос, кроме референдума, не может быть организован за счет госфинансов.

Отмечается, что классический референдум в плане процедуры имеет много общего с выборами.

В частности, вместо избиркомов собираются комиссии по референдуму, а процесс администрирует Центральная избирательная комиссия.

Ранее сообщалось, что бывший адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан, который после победы на выборах Владимира Зеленского возглавил Администрацию президента, допустил возможность проведения референдума относительно заключения договоренностей с Россией «о мире на Донбассе».

Спикер Рады Андрей Парубий резко раскритиковал эту идею.

Сам Зеленский объяснил, что такой референдум не имеет законодательной инициативы, а мог бы стать способом выяснения мнение общества.

Теги:   Владимир Зеленский Референдум

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