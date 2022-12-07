Цели Украины будут заканчиваться там, где будут требовать национальные интересы — Данилов 7 декабря, 16:08 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в среду, 7 декабря, заявил, что цели Украины будут заканчиваться «там, где этого будут требовать национальные интересы» для освобождения украинской территории от оккупантов.

У себя в Facebook Данилов прокомментировал призыв «не допустить эскалации конфликта» и отметил, что, по его мнению, «главная цель тех, кто повторяет эту мантру, — подменить реальные шаги ширмой бездеятельности и безвольности».



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«Для тех, кто еще не понял, объясняю. В первую очередь нет никакого конфликта, а есть полноценная война, которая началась 27 февраля 2014 года с захвата парламента и правительства Крыма российскими военными, продолжилась кровавой бойней в Луганской и Донецкой областях и вступила в активную фазу 24 февраля 2022 с полномасштабным вторжением РФ… Для нас не может быть большей эскалации, чем убийство режимом Путина 444 украинских детей, тысяч военных и гражданских, потеря территории и разрушение нашей мирной жизни», — написал он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина будет использовать все разрешенные международным правом и доступные средства для того, чтобы наказать страну-агрессора и освободить свою территорию. Он добавил, что все объекты на временно захваченной территории Украины, «где есть хотя бы мелкий фрагмент русской трехцветной тряпки», являются легитимными целями защитников Украины.

«Для достижения поставленных верховным главнокомандующим задач цели Украины будут заканчиваться там, где этого будут требовать национальные интересы, а украинские стратегические интересы закончатся там и тогда, когда закончится т.н. Россия и канет в историческое небытие», — заявил Данилов.

Он также сказал, что лучший метод «не допустить эскалации конфликта» — устранить причину этой «эскалации» и способствовать военному поражению России, а затем — ее «денуклеаризации, депутиниации и дерашизации».

7 декабря прошло очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, где обсуждались «дальнейшие шаги по уменьшению боевых возможностей войск противника».

Ранее The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что все три атаки на военные аэродромы РФ в начале декабря совершили украинские беспилотники.

Советник украинского правительства по обороне сказал Financial Times, что у Украины теперь нет ограничений по расстоянию ударов по территории России.

Утром в понедельник, 5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области. Спутниковые снимки зафиксировали предположительное повреждение одного бомбардировщика Ту-95.



Кроме того, на аэродроме Дягилево под Рязанью загорелся бензовоз, в результате произошел взрыв. Судя по спутниковым снимкам с авиабазы, Ту-22М, вероятно, получил повреждения.



В минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в результате инцидентов на аэродромах погибли трое российских военных, еще четверо пострадали. В Воздушных силах ВСУ отметили, что после взрывов у россиян «уменьшится авиационная техника».



6 декабря появилась информация об атаке беспилотника на аэродром в Курске.

