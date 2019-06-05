Цеголко заявил, что Зеленский украл речь Порошенко Вчера, 18:09 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Зеленского обвинили в плагиате REUTERS/Valentyn Ogirenko

Пресс-секретарь экс-президента Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что новый глава государства Владимир Зеленский украл целый абзац из выступления Порошенко.

Об этом Цеголко написал в Facebook.

«Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии Европейская солидарность», — сказал он.

По словам Цеголко, «приятно, что Владимир прислушивается» к Порошенко.

«Но кроме корректора стоит нанять и спичрайтера», — отметил он.