СБУ сообщила о подозрении трем бывшим нардепам от Партии регионов 11 мая, 14:05 Трем бывшим нардепам от Партии регионов сообщено о подозрении (Фото:t.me/SBUkr)

В четверг, 11 мая, Служба безопасности Украины сообщила, что собрала новые доказательства вины бывших народных депутатов Олега Царева, Дмитрия Святаша и Игоря Маркова, способствовавших РФ в ведении агрессивной войны против Украины.

Пока они скрываются от правосудия на территории страны-агрессора.

На основании новых улик следователи СБУ сообщили всем трем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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По данным следствия, Царев сотрудничал с руководством минобороны РФ после начала полномасштабного вторжения.

«Установлено, что экс-нардеп „сливал“ агрессору информацию о последствиях вражеских воздушных ударов по территории Украины. Именно он передал оккупантам подробные сведения о результатах ракетных обстрелов Кременчугского нефтеперерабатывающего завода», — говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что эту информацию Царев получил от еще одного «регионала» — Дмитрия Святаша.

Как установили следователи, после 24 февраля прошлого года Святаш активно выступал в поддержку страны-агрессора, за что Кремль рассматривал его потенциальным гауляйтером Харьковской области.

«Этот фигурант передавал захватчикам информацию о вооружениях, времени и направлениях движения подразделений Сил обороны по территории региона. Разведданные предатель получал из-за своих „партийных“ связей на территории Харьковской области», — сообщили в СБУ.

В ведомстве заявили, что еще один подозреваемый — бывший нардеп-регионал Игорь Марков — регулярно оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины.

«Видео с его провокационными выступлениями неоднократно показывали в эфирах центральных российских телеканалов», — говорится в сообщении.

Следователи СБУ дополнительно квалифицировали преступные действия Маркова по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 436 ( пропаганда войны);

пропаганда войны); ст. 436−2 ( оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

По всем новым разоблаченным фактам продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности.

Напомним, ранее Служба безопасности уже сообщала этим фигурантам о подозрении в совершении других преступлений против государственной безопасности Украины.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Винницкой и Одесской областях при процессуальном руководстве органов прокуратуры.