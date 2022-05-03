Суд приговорил Царева к 12 годам лишения свободы

3 мая, 14:44
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Олег Царев (Фото:Олег Царев/Facebook)

Олег Царев (Фото:Олег Царев/Facebook)

Шевченковский районный суд Киева приговорил экс-нардепа Олега Царева к 12 годам лишения свободы.

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Об этом сообщает пресс-служба суда.

В суде заявили, что Царев признан виновным в совершении публичных призывов к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичных призывов к насильственному изменению конституционного строя с использованием СМИ.

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Судом назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с лишением первого ранга государственного служащего (первой категории) и права занимать выборные должности, должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года.

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Также суд обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с представлением о лишении Царева государственной награды — ордена За заслуги ІІІ степени, которым он награжден в соответствии с указом Януковича.

Генпрокурор Ирина Венедикова заявляла, что Цареву грозило пожизненное заключение.

Олег Царев с 2014 года находится в России, занимая откровенно враждебную антиукраинскую позицию.

В отношении него в 2014 году было начато уголовное производство в Украине за призывы к свержению конституционного строя Украины и покушение на ее территориальную целостность. Верховная Рада лишила его депутатской неприкосновенности в июне 2014 года. В 2014—2015 годах Царев называл себя «спикером парламента Новороссии».

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Олег Царев Война России против Украины Коллаборационизм

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