Завладение 81,64 млн гривен: экс-командующий Нацгвардией Аллеров вышел под залог в 4,8 млн гривен Вчера, 11:04 823 Цей матеріал також доступний українською hromadske.ua Залог за Аллерова внесли 17 мая hromadske.ua

Подозреваемый в завладении госимуществом на 81,64 млн гривен бывший командующий Национальной гвардией Юрий Аллеров вышел из-под стражи после внесения залога в 4,8 млн гривен.

Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на сотрудника СИЗО, в котором после задержания удерживался подозреваемый.

«Вышел вчера (20 мая)», — рассказал собеседник.

Отметим, что залог за Аллерова был внесен вечером 17 мая, однако выходные он все же провел в СИЗО.

Напомним, сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали Аллерова 14 мая.

Его подозревают в завладении госимуществом на 81,64 млн гривен при помощи коррупционной схемы с недвижимостью для Нацгвардии.

Кроме Аллерова по данному делу также задержан генеральный директор компании-застройщика и оценщик.

Согласно решению Соломенского районного суда Киева, Аллеров был арестован до 12 июля с возможностью внесения залога в размере 4,8 млн гривен.