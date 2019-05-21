Мелинда Хэринг
Только один день. Что сделал Зеленский?
Андрей Смирнов
ЗеПрезидент сделал Раде ЗеЭнд
Илья Кенигштейн
65 млн украинцев. Кто они?
Иван Примаченко
Каждый из нас. Что сказал Зеленский?
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Завладение 81,64 млн гривен: экс-командующий Нацгвардией Аллеров вышел под залог в 4,8 млн гривен

Вчера, 11:04
823
Цей матеріал також доступний українською
Завладение 81,64 млн гривен: экс-командующий Нацгвардией Аллеров вышел под залог в 4,8 млн гривен - фото

hromadske.ua

Залог за Аллерова внесли 17 мая

Подозреваемый в завладении госимуществом на 81,64 млн гривен бывший командующий Национальной гвардией Юрий Аллеров вышел из-под стражи после внесения залога в 4,8 млн гривен.

Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на сотрудника СИЗО, в котором после задержания удерживался подозреваемый.

«Вышел вчера (20 мая)», — рассказал собеседник.

Отметим, что залог за Аллерова был внесен вечером 17 мая, однако выходные он все же провел в СИЗО.

Напомним, сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали Аллерова 14 мая.

Его подозревают в завладении госимуществом на 81,64 млн гривен при помощи коррупционной схемы с недвижимостью для Нацгвардии.

Кроме Аллерова по данному делу также задержан генеральный директор компании-застройщика и оценщик.

Согласно решению Соломенского районного суда Киева, Аллеров был арестован до 12 июля с возможностью внесения залога в размере 4,8 млн гривен.

Теги:   Юрий Аллеров Нацгвардия Украины Недвижимость Коррупция

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Геополитика

Вчера, 07:57

img
США и ЕС объяснили отказ от рассмотрения закона об украинском языке в Совбезе ООН
Компании/Рынки

Вчера, 09:30

img
Когда исчезнет Роттердам+ и причем здесь президент Зеленский, Ахметов и Коломойский
Политика

Вчера, 17:29

img
ВО Батькивщина не будет обращаться в Конституционный суд из-за роспуска Рады — нардеп

ТОП 3

Политика

20 мая, 18:31

img
Инаугурация и громкие отставки. Как прошел первый день президента Зеленского — хроника
86047
Политика

20 мая, 15:31

img
Я не ссыкуха, в отличие от Зеленского. Острое видеоинтервью НВ с Яниной Соколовой
31184
Политика

20 мая, 20:48

img
Святослав Вакарчук назвал главную ошибку Порошенко за годы президентства
26767