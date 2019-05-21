Завладение 81,64 млн гривен: экс-командующий Нацгвардией Аллеров вышел под залог в 4,8 млн гривен
Подозреваемый в завладении госимуществом на 81,64 млн гривен бывший командующий Национальной гвардией Юрий
Аллеров вышел из-под стражи после внесения залога в 4,8 млн гривен.
Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на сотрудника СИЗО, в котором после задержания удерживался подозреваемый.
«Вышел вчера (20 мая)», — рассказал собеседник.
Отметим, что залог за Аллерова был внесен вечером 17 мая, однако выходные он все же провел в СИЗО.
Напомним, сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали Аллерова 14 мая.
Его подозревают в завладении госимуществом на 81,64 млн гривен при помощи коррупционной схемы с недвижимостью для Нацгвардии.
Кроме Аллерова по данному делу также задержан генеральный директор компании-застройщика и оценщик.
Согласно решению Соломенского районного суда Киева, Аллеров был арестован до 12 июля с возможностью внесения залога в размере 4,8 млн гривен.