Бывший глава АП Райнин имел до 5 млн ежемесячно: экс-нардеп Крючков рассказал о масштабной коррупционной схеме — Цензор. НЕТ Вчера, 17:53 Цей матеріал також доступний українською АП Игорь Райнин АП

Бывший нардеп Дмитрий Крючков рассказал о коррупционной схеме, по которой через Харьковоблэнерго было украдено около 150 млн гривен из госбюджета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.



«По Крючкову была достаточно мощная медиа-кампания, собирались материалы, Крючков уехал в Германию, Генпрокуратура направила запрос на его экстрадицию и выдачу, а вот сегодня он приехал, дал показания, более того, ему вернули загранпаспорт и он уехал за границу», — рассказывает журналист Юрий Бутусов.

В распоряжении Цензор. НЕТ появилось интервью Крючкова, в котором он рассказывает о деталях коррупционной схемы. По его словам, к схеме были причастны высокопоставленные чиновники. В частности, экс-глава Администрации Президента Игорь Райнин.

«Райнин ежемесячно получал наличными 3−5 миллионов», — говорит Крючков в интервью.

Согласно расследованию этой коррупционной схемы, из госбюджета было украдено около 150 млн гривен.