Бывший друг Зеленского Манжосов заявил об угрозах - СМИ
Актер студии 95 Квартал Денис Манжосов покинул анонсированную пресс-конференцию якобы из-за угроз, сообщает Украинская правда со ссылкой на организаторов мероприятия.
Руководитель пресс-центра Украинских новостей, где Манжосову арендовали помещение, заявил, что им поступило смс-сообщение от артиста.
Манжосов написал, что ему "все утро звонят, пишут, угрожают".
"Я приехал, увидел своих бывших друзей и изменил свое решение", – говорится в сообщении.
Его представители также сообщили, что мужчина действительно уехал в связи с угрозами.
По словам представителей Манжосова, он сейчас в безопасном месте с охраной.
Ранее, в Киеве сообщили о “минировании” информационного агентства Украинские новости, в котором планировалась пресс-конференция экс-участника Квартала 95 Дениса Манжосова.
Напомним, что Денис Манжосов - экс-партнер Владимира Зеленского и соучредитель студии Квартал 95.
Тема пресс-конференции звучала как “Зазеркалье” - как и почему разошлись пути лучших друзей детства, партнеров по КВН и студии Квартал 95 Владимира Зеленского и Дениса Манжосова”.
Владимир Зеленский и Петр Порошенко вышли во второй тур выборов президента, набрав соответственно 30,24% и 15,95% голосов избирателей. Второй тур выборов состоится 21 апреля.