Бывший друг Зеленского Манжосов заявил об угрозах - СМИ Вчера, 18:09 3894 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Владимир Зеленский REUTERS/Valentyn Ogirenko

Актер студии 95 Квартал Денис Манжосов покинул анонсированную пресс-конференцию якобы из-за угроз, сообщает Украинская правда со ссылкой на организаторов мероприятия.

Руководитель пресс-центра Украинских новостей, где Манжосову арендовали помещение, заявил, что им поступило смс-сообщение от артиста.

Манжосов написал, что ему "все утро звонят, пишут, угрожают".

"Я приехал, увидел своих бывших друзей и изменил свое решение", – говорится в сообщении.

Его представители также сообщили, что мужчина действительно уехал в связи с угрозами.

По словам представителей Манжосова, он сейчас в безопасном месте с охраной.

Ранее, в Киеве сообщили о “минировании” информационного агентства Украинские новости, в котором планировалась пресс-конференция экс-участника Квартала 95 Дениса Манжосова.

Напомним, что Денис Манжосов - экс-партнер Владимира Зеленского и соучредитель студии Квартал 95.

Тема пресс-конференции звучала как “Зазеркалье” - как и почему разошлись пути лучших друзей детства, партнеров по КВН и студии Квартал 95 Владимира Зеленского и Дениса Манжосова”.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко вышли во второй тур выборов президента, набрав соответственно 30,24% и 15,95% голосов избирателей. Второй тур выборов состоится 21 апреля.