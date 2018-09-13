Бывшие члены Самопомочи создали в Киевсовете новую группу

Гусовский заявил о создании в Киевсовете новой группы Киевская команда

Бывшие члены фракции Объединение Самопомичь в Киевсовете создали депутатскую группу под названием Киевская команда.

Об этом заявил глава группы Сергей Гусовский на заседании Киевсовета, сообщает Украинская правда.

В состав Киевской команды вошли 17 депутатов: Леонид Антоненко, Ольга Белецкая, Сергей Башлаков, Людмила Березницкая, Константин Богатов, Максим Борозенец, Вадим Васильчук, Юрий Вахель, Сергей Гусовский, Юлия Лобан, Олег Макаров, Андрей Осадчук, Алексей Руденко, Анна Сандалова, Андрей Таранов, Сергей Харчук и Наталья Шульга.

11 сентября фракция Самопомич приняла решение о прекращении своей деятельности в Киевсовете и самороспуске.

Комментируя ситуацию экс-глава фракции Сергей Гусовский заявил, что говорилось о приватизации участка земли под зданием, которое находится в собственности у родственников депутата Киевсовета Романа Марченко. Также он отметил, что Марченко не является его "креатурой".

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