Действовала по указаниям спецслужб РФ. Экс-главу львовской ОПЗЖ будут судить за госизмену — Офис генпрокурора 7 марта, 14:55 Экс-главу львовской ОПЗЖ будут судить за госизмену (Фото:www.gp.gov.ua)

Экс-главу львовской областной организации запрещенной в Украине партии ОПЗЖ будут судить за государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Об этом во вторник, 7 марта сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

С 2015 года женщина руководила рядом местных пророссийских организаций, в частности, запрещенной партии ОПЗЖ и общественной организации Украинский выбор — право народа.

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В ведомстве рассказали, что, действуя по указаниям спецслужб страны-агрессора, она организовывала и лично участвовала в проплаченных массовых мероприятиях, которые активно распространяли ложные данные для дестабилизации общественно-политических настроений во Львовской области и смены действующей власти в стране.

«Обвиняемая также организовывала научно-практические конференции, семинары и уличные акции с требованиями предоставления особого экономического, культурного статуса Галичине и ее отсоединения в отдельную автономию», — говорится в сообщении.

Офис генпрокурора сообщил, что с 2018 года женщина систематически принимала участие в программах на российских и пророссийских медийных ресурсах, выступая в роли «политического эксперта» и специалиста в области общественно-политических процессов в Украине.

«В своих интервью она распространяла пропагандистскую, предвзятую и исключительно негативную информацию об Украине относительно русофобии, фашизма, нацизма и радикального национализма, а также якобы расположенных на территории государства баз НАТО», — говорится в сообщении.

В настоящее время обвиняемая находится под стражей.

Досудебное расследование осуществляет Управление СБУ во Львовской области.