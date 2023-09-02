В БЭБ за последний год меняется пятый «смотрящий» и третий руководитель — нардеп Железняк 2 сентября, 12:11 В течение 2023 года руководитель БЭБ менялся трижды, напомнил нардеп Ярослав Железняк (Фото:Бюро економічної безпеки України via Facebook)

Народный депутат от фракции Голос, первый заместитель главы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в интервью Radio NV заявил, что у Бюро экономической безопасности в течение последнего года трижды сменился руководитель и пять раз — «смотрящий».



«У нас из правоохранительных органов реально работает только НАБУ. Я председатель временной следственной комиссии по Бюро экономической безопасности, там уже пятый „смотрящий“ и третий руководитель меняется за последний год, органа нет. И говорят, что давайте перезапустим как НАБУ, такой же прозрачный конкурс, международники готовы, в МВФ писали. Нет, сидят всеми точками для того, чтобы не дать сделать еще один независимый правоохранительный орган», — заявил Железняк в эфире Radio NV.

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16 августа новым исполняющим обязанности директора Бюро экономической безопасности Украины стал Андрей Пащук, который до этого занимал должность заместителя главы ведомства.

Тогда Железняк отмечал, что Пащук на самом деле исполняет обязанности директора БЭБ уже месяц, а предыдущее руководство БЭБ по крайней мере с конца июля находится в отпусках и на больничных.

С 1997 по 2017 годы Андрей Пащук, 1980 года рождения, находился на службе на оперативных и руководящих должностях в правоохранительных органах.

В частности, в 2012 году, находясь в должности заместителя начальника управления ГУ по борьбе с оргпреступностью МВД был назначен президентом Виктором Януковичем членом штаба по обеспечению проведения в Украине чемпионата Европы по футболу.

С 2018 по 2019 работал в частных структурах.

С 2019 по 2022 — в аппарате СНБО.

Предыдущий и.о. директора БЭБ Эдуард Федоров был уволен по соглашению сторон 14 августа 2023 года.

В апреле 2023 года Кабмин уволил директора БЭБ Вадима Мельника.

Мельник был назначен директором БЭБ 20 августа 2022 года. До этого он возглавлял Государственную фискальную службу.

Конкурсную комиссию по отбору главы БЭБ возглавлял Тимофей Милованов — президент Киевской школы экономики и внештатный советник главы Офиса президента Андрея Ермака. О намерении властей назначить на эту должность Мельника в середине июля 2021 года написал директор ООО Консалтинговая группа А-95 Сергей Куюн, а также заявлял экс-глава Минфина Александр Данилюк, который подавал документы на конкурс.

В интервью NV Мельник в ответ на вопрос о заместителе главы ОП Олеге Татарове заявлял, что сейчас у БЭБ нет коммуникаций с Офисом президента.