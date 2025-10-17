Увеличение расходов на ВСУ и повышение зарплат учителям: комитет рекомендовал Раде проект госбюджета-2026 к первому чтению
По словам главы парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, ключевые изменения, которые комитет предложил Кабмину внести в проект госбюджета-2026, делятся на несколько направлений (Фото: Пресс-служба парламента)
Бюджетный комитет украинского парламента рекомендовалнардепам к первому чтению проект госбюджета на 2026 год.
Об этом 17 октября заявила нардеп от Слуги народа и глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.
Как отметила нардепка, ожидается, что рассмотрение проекта документа в зале заседаний Рады в первом чтении пройдет 21−22 октября.
По ее словам, ключевые изменения, которые комитет предложил Кабмину внести в проект госбюджета разделяются на несколько направлений.
В сфере обороны:
- рассмотреть возможность увеличить расходы на оборону, в частности, на оружие для ВСУ, на обеспечение подразделения «Альфа» СБУ и СВР.
В сфере образования:
- разработать новую модель оплаты труда педагогов средней школы для того, чтобы учителя реально почувствовали повышение на 50%;
- принять меры по повышению с 1 января 2026 года (поэтапно в течение года на 50%) уровня оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников высших учебных заведений;
- направить 500 млн грн на обеспечение материально-технической базы перемещенных высших учебных заведений из прифронтовых территорий.
В сфере здравоохранения:
- рассмотреть возможность предусмотреть дополнительные средства на закупку лекарств для больных ахондроплазией и аутоиммунными заболеваниями нервной системы и нейромышечными заболеваниями (дополнительно к 15,1 млрд грн, которые уже заложены в проекте бюджета);
- определить Минздрав ответственным за все публичные инвестиционные проекты в сфере здравоохранения, передав ему средства на выполнение таких проектов от ГУД и Национальной академии медицинских наук, а также увеличить средства на такие проекты на 500 млн грн.
Для местных бюджетов:
- при расчете показателей горизонтального выравнивания на 2026 год использовать численность наличного населения общины по данным Госстата, а количество ВПЛ по данным Минсоц;
- проработать вопрос погашения разницы в тарифах;
- рассмотреть возможность зачисления 4% НДФЛ (кроме военного НДФЛ) в бюджеты общин.
В социальной сфере:
- правительству представить законопроект о специальных пенсиях (установить единые подходы к выходу на пенсию и осуществлению таким лицам индексации пенсий на общих условиях);
- увеличить расходы на обеспечение жильем ВПЛ.
Для поддержки бизнеса:
- не менее 2 млрд грн дополнительно направить на гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель;
- предусмотреть 1 млрд грн по новому направлению поддержки — на частичную компенсацию имущественных потерь бизнеса в результате войны,
Ранее 7 октября, Пидласа заявляла, что в Раде нардепы подали к проекту госбюджета Украины на 2026 год 3339 поправок, тем самым превзойдя 19-летний рекорд.
15 сентября Кабмин принял проект госбюджета Украины на 2026 год и передал его на рассмотрение Верховной Рады. Расходы госбюджета будут составлять 4,8 трлн грн (+415 млрд грн к 2025 году). Доходы — 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн или 18,8% у 2025 году), а дефицит до 18,4% ВВП (-3,9 процентных пункта к 2025 году).
Народный депутат Украины Ярослав Железняк рассказал, как хотят изменить минимальную и среднюю зарплаты согласно проекту бюджета-2026. Позднее он уточнил, что именно не так с документом и как его можно назвать.
Далее глава бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа опубликовала экспресс-анализ документа. При этом глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в проекте госбюджета есть серьезные недостатки. Более того, он утверждал, что реальные цены на продукты существенно превышают заложенный в документ прожиточный минимум.