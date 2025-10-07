«Более 3 тысяч». В Раде нардепы побили 19-летний рекорд по количеству правок к проекту бюджета на 2026 год

7 октября, 22:20
К проекту бюджета-2026 подано 3339 поправок, это на 59% больше, чем в прошлом году заявила глава профильного комитета Роксолана Пидласа (Фото: Пресс-служба парламента)

В Раде нардепы подали к проекту госбюджета Украины на 2026 год 3339 поправок, тем самым превзойдя 19-летний рекорд.

Об этом 7 октября сообщила на своей странице в Facebook нардеп от Слуги народа и глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

«К проекту Бюджета-2026 подано 3339 поправок, это на 59% больше, чем в прошлом году», — отметила депутат.

Как сообщила Пидласа, в бюджет-2025 было подано 2098 поправок, в бюджет-2024 — 1620 поправок, в бюджет-2023 — 1270 поправок, в бюджет-2022 (еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину) — 3284 поправок, в бюджет-2021 — 2451 поправок; в бюджет-2020 — 2176 поправок.

Как уточнила нардепка, больше всего поправок подали представители таких политсил:

  • Европейская солидарность — 910;
  • Слуга народа — 652;
  • МФО Умная политика — 470;
  • Голос — 437.

По информации Пидласой, лично больше всего внесли поправко трое депутатов:

  • Артур Герасимов (ЕС) — 662 поправки;
  • Ярослав Железняк (Голос) — 254 поправки;
  • Дмитрий Разумков — 254 поправки.
https://www.facebook.com/reel/1229039112590794
15 сентября Кабмин принял проект госбюджета Украины на 2026 год и передал его на рассмотрение Верховной Рады. Расходы госбюджета будут составлять 4,8 трлн грн (+415 млрд грн к 2025 году). Доходы — 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн или 18,8% у 2025 году), а дефицит до 18,4% ВВП (-3,9 процентных пункта к 2025 году).

Народный депутат Украины Ярослав Железняк рассказал, как хотят изменить минимальную и среднюю зарплаты согласно проекту бюджета-2026. Позднее он уточнил, что именно не так с документом и как его можно назвать.

Далее глава бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа опубликовала экспресс-анализ документа. При этом глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в проекте госбюджета есть серьезные недостатки. Более того, он утверждал, что реальные цены на продукты существенно превышают заложенный в документ прожиточный минимум.

Редактор: Дмитрий Видоменко

Теги:   Бюджет государства Верховная Рада Госбюджет Поправки Ярослав Железняк Роксолана Пидласа

Поделиться:

