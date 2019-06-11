Была любовь и нет любви: Кернес отказался комментировать информацию о имуществе, записанном на гражданскую жену Сегодня, 21:08 Цей матеріал також доступний українською oksanag2406/Instagram Геннадий Кернес и Оксана Гайсинская oksanag2406/Instagram

Мэр Харькова Геннадий Кернес отказался комментировать информацию о том, что некоторые из его бизнес-активов якобы записаны на гражданскую жену Оксану Гайсинскую, сообщает theБабель.

«У меня нет гражданской жены. Оксану Гайсинскую знаю, когда любовь была, и что? У нее и спросите о бизнес-активах. Была любовь и нет любви», — сказал Кернес.

Напомним, что по информации журналистов Наші гроші, гражданская жена мэра Харькова Оксана Гайсинская владеет элитным автопарком, дорогой недвижимостью, а на отдых тратит десятки тысяч долларов.

Журналисты заявили, что официальная часть бизнеса Геннадия Кернеса принадлежит его жене, а одной из ее компаний — торговая площадь в Харькове. В течение нескольких лет горсовет отдавал в аренду компании Гайсинской эту землю, а впоследствии фирма приватизировала этот участок.