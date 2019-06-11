Питер Дикинсон
Мистер Zelenskyy. Что не так со статусом Украины в мире
Андрей Смирнов
Зеленский приподнял кадровый вопрос
Мустафа Найем
Война олигархов продолжается. Что решил Зеленский?
Владимир Фесенко
О чем говорят партийные списки
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Была любовь и нет любви: Кернес отказался комментировать информацию о имуществе, записанном на гражданскую жену

Сегодня, 21:08
Цей матеріал також доступний українською
Была любовь и нет любви: Кернес отказался комментировать информацию о имуществе, записанном на гражданскую жену - фото

oksanag2406/Instagram

Геннадий Кернес и Оксана Гайсинская

Мэр Харькова Геннадий Кернес отказался комментировать информацию о том, что некоторые из его бизнес-активов якобы записаны на гражданскую жену Оксану Гайсинскую, сообщает theБабель.

«У меня нет гражданской жены. Оксану Гайсинскую знаю, когда любовь была, и что? У нее и спросите о бизнес-активах. Была любовь и нет любви», — сказал Кернес.

Напомним, что по информации журналистов Наші гроші, гражданская жена мэра Харькова Оксана Гайсинская владеет элитным автопарком, дорогой недвижимостью, а на отдых тратит десятки тысяч долларов.

Журналисты заявили, что официальная часть бизнеса Геннадия Кернеса принадлежит его жене, а одной из ее компаний — торговая площадь в Харькове. В течение нескольких лет горсовет отдавал в аренду компании Гайсинской эту землю, а впоследствии фирма приватизировала этот участок.

Теги:   Харьков Геннадий Кернес

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Сегодня, 11:32

img
Зеленский отменил указы Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия
События

Сегодня, 10:14

img
Под КСУ собрались люди с требованием отменить указ о роспуске Рады
События

Сегодня, 20:45

img
Хирург-конструктор. Как украинский кардиохирург Николай Амосов стал пионером в проведении сложных операций на сердце

ТОП 3

Политика

Сегодня, 17:13

img
Зеленский назначил 12 временных глав ОГА — указы
29435
Политика

Сегодня, 11:32

img
Зеленский отменил указы Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия
18168
Политика

Сегодня, 11:50

img
Филарет отказался принимать томос и созывает поместный собор УПЦ КП
10845

Новости Одессы

img
Парадная Буковецкого: как молодая семья знаковый одесский дом восстановила (фоторепортаж)
img
На севере Одессы три улицы обесточены из-за аварии на подстанции
img
Активистский гешефт: лидер "Одесской Самообороны" пристроит к "Олимпийцу" высотку