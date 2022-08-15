«Были недоразумения». Конфликт Залужного с Офисом президента — комментарий секретаря Комитета Рады по Нацбезопасности 15 августа, 16:06 По данным нардепа Романа Костенко, у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного были недоразумения с Офисом президента (Фото:dshv.mil.gov.ua)

Секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Роман Костенко в интервью Радио НВ прокомментировал информацию о конфликте главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного с Офисом президента.



«Вы говорите о конфликте Залужного с Офисом [президента]. Я не знаю, есть ли у него конфликт сейчас или нет. Но у меня была информация, не скажу, что конфликт, но какие-то недоразумения там были», - заявил Костенко в эфире Радио НВ.

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Нардеп также сообщил, что располагает неподтвержденной информацией о том, что критика генерала Дмитрия Марченко может быть подготовкой смены Залужного на другого генерала на посту главнокомандующего, а Залужный при этом должен будет занять должность министра обороны.

2 августа Служба безопасности Украины заявила, что обезвредила организованную группировку, которая создала мощную ботоферму для дискредитации руководства Украины. По данным источника НВ в правоохранительных органах, к ней причастна партия Европейская солидарность.

«Пропагандистские „мощности“ этой ботофермы использовали и представители российских спецслужб. В частности, через ботов они распространяли фейковые новости о ситуации с фронтами и проводили другие информационные диверсии. Среди последних "операций" злоумышленников: распространение контента о якобы конфликте между руководством ОП и Главнокомандующим ВСУ, а также проведение кампании по дискредитации первой леди», - пояснили там.

Европейская солидарность заявила, что категорически опровергает любую причастность к ботофермам, а соответствующую информацию назвала «политическим заказом».



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