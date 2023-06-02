«Недобиткам русского мира не место в Украине». Данилов резко прокомментировал скандал с Бужанским в телеэфире

2 июня, 14:47
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Алексей Данилов (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

Алексей Данилов (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что «недобиткам русского мира», которые считают, что в эфирах могут разговаривать на русском языке, не место в политике. Ранее говорить на украинском на телевидении отказался народный депутат Максим Бужанский.

Данилов отреагировал на скандал с представителем Слуги народа, который в эфире телеканала Киев 24 отказался разговаривать на украинском языке и не ответил на лозунг «Слава Украине».

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Ведущий неоднократно попросил Бужанского перейти на государственный, но тот отказался, ответив на русском, что «будет разговаривать так, как посчитает нужным».

«Недобиткам т.н. „русского мира“, которые считают, что в украинских эфирах имеют право разговаривать на „русскам“, не место не только на телевидении, но и в политике, и в Украине. Вся пророссийская сволочь, которая 30 лет насиловала и предавала страну, должна и будет под корень зачищена и выброшена отовсюду как токсичный московский хлам», — написал Данилов в Twitter в пятницу, 2 июня.

https://twitter.com/sternenko/status/1664184636619014144?s=20
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В 2020 году Бужанский регистрировал скандальный законопроект, который должен был отменить якобы «дискриминацию» русского языка в образовательном процессе. Также он был среди нардепов, которые хотели отменить штрафы за отказ обслуживать на украинском.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Русский язык Язык Украинский язык Эфир Скандал Телевидение Максим Бужанский Алексей Данилов

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