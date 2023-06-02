«Недобиткам русского мира не место в Украине». Данилов резко прокомментировал скандал с Бужанским в телеэфире 2 июня, 14:47 Алексей Данилов (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что «недобиткам русского мира», которые считают, что в эфирах могут разговаривать на русском языке, не место в политике. Ранее говорить на украинском на телевидении отказался народный депутат Максим Бужанский.



Данилов отреагировал на скандал с представителем Слуги народа, который в эфире телеканала Киев 24 отказался разговаривать на украинском языке и не ответил на лозунг «Слава Украине».

Видео дня

Ведущий неоднократно попросил Бужанского перейти на государственный, но тот отказался, ответив на русском, что «будет разговаривать так, как посчитает нужным».

«Недобиткам т.н. „русского мира“, которые считают, что в украинских эфирах имеют право разговаривать на „русскам“, не место не только на телевидении, но и в политике, и в Украине. Вся пророссийская сволочь, которая 30 лет насиловала и предавала страну, должна и будет под корень зачищена и выброшена отовсюду как токсичный московский хлам», — написал Данилов в Twitter в пятницу, 2 июня.

В 2020 году Бужанский регистрировал скандальный законопроект, который должен был отменить якобы «дискриминацию» русского языка в образовательном процессе. Также он был среди нардепов, которые хотели отменить штрафы за отказ обслуживать на украинском.