Бутусов убежден, что Залужного не пригласили в Изюм из-за конфликта с Зеленским. Генштаб ответил, что никакого раскола нет 16 сентября, 17:36 Бутусов убежден, что Зеленский «демонстративно не пригласил» в освобожденный Изюм Залужного (Фото:Офис президента)

Журналист Юрий Бутусов заявил, что главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного «демонстративно» не пригласили в освобожденный Изюм, потому что ему готовят замену. В Генштабе ответили: не нужно говорить о том, чего нет.

«Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский, много раз заявлявший об отсутствии у него конфликтов с главкомом ВСУ Валерием Залужным, показал, что на самом деле именно Офис президента создает искусственное противостояние между руководителями армии», — пишет Бутусов в Facebook.

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Журналист убежден, что 14 сентября Зеленский «демонстративно не пригласил» в освобожденный Изюм Залужного, а исключительно командующего операцией по освобождении Балаклейского направления Александра Сырского.

В последние месяцы, по мнению Бутусова, Офис президента провоцирует искусственный конфликт между Залужным и Сырским, а в Изюме это было продемонстрировано.

«Политические интриги таким образом демонстрируют Залужному, что замена на его место подготовлена. Трудно понять, зачем это делать во время напряженных боевых действий, ведь авторитет Залужного позволяет уверенно действовать самому президенту и опираться на армию», — пишет Бутусов.

В Генштабе прокомментировали это заявление Бутусова. В пресс-центре в Facebook подчеркнули, что власти руководствуется принципом единоначалия и не допускает внутри военного коллектива расколов.

«И понятно, что некоторым блогерам совершенно точно не следует сегодня рассказывать о несуществующих конфликтах, что сказывается на наших возможностях и консолидации. Еще раз: не нужно говорить о том, чего нет и что приводит к общественному недоразумению», — подчеркивает Генштаб.

Президент Владимир Зеленский в среду, 14 сентября, посетил освобожденный от российских оккупантов Изюм Харьковской области и принял участие в церемонии поднятия государственного флага.

10 сентября командир батальона Свобода Петр Кузик сообщил, что российские оккупанты под натиском украинской армии отступили из Изюма Харьковской области. В этот же день защитники Украины начали публиковать первые видео из освобожденного Изюма.

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