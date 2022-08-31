«Надеюсь, что хоть раз выйдет на фронт». Бутусов раскритиковал Ермака за «неуместные» публикации о войне

31 августа, 15:18
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Юрий Бутусов считает, что твиты Андрея Ермака (на фото) искажают информационную картину (Фото:president.gov.ua)

Юрий Бутусов считает, что твиты Андрея Ермака (на фото) искажают информационную картину (Фото:president.gov.ua)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Радио НВ раскритиковал главу Офиса президента Андрея Ермака за «неуместные», по мнению журналиста, публикации о войне.

«Я вообще удивлен тем, что иногда о войне делает вбросы Андрей Ермак. Сначала он о самолете написал совершенно неуместную информацию, сейчас почему-то этот твит о Херсоне», — сказал Бутусов Радио НВ.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=daiIFv1O3fM

Журналист отметил, что если бы Ермак был простым блогером, то на его публикации никто бы не обратил внимания, но в нынешней ситуации его твиты формируют информационную картину.

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«И когда его твиты и сообщения искажают информационную картину, мне кажется, что это очень ложное понимание Офисом президента того, как должна формироваться информационная политика. Они должны спрашивать у Генерального штаба, что они как руководители государства делают, а не играть в эти информационные войны. Это глубоко ошибочное решение, и я надеюсь, что господин Ермак хотя бы один раз выйдет на фронт и посмотрит, как к такому оптимизму относятся действительно воюющие люди», — заявил главред Цензор.НЕТ.

Он выразил убеждение, что после этого Ермак изменит свою позицию и будет советоваться с военными перед тем, как снова размещать в своих соцсетях какие-то радостные сообщения.

29 августа Андрей Ермак опубликовал твит «Херсон — это Украина. Впереди наш Херсон».

https://twitter.com/AndriyYermak?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

В этот день в Херсонской области защитники Украины перешли в наступление, заставив «полк ДНР» и десантников РФ бежать с позиций.

В оперативном командовании Юг заявили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Херсон Херсонская область Война в Украине Российско-украинская война Юрий Бутусов Радио НВ Андрей Ермак Война России против Украины

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