«Надеюсь, что хоть раз выйдет на фронт». Бутусов раскритиковал Ермака за «неуместные» публикации о войне
Юрий Бутусов считает, что твиты Андрея Ермака (на фото) искажают информационную картину (Фото:president.gov.ua)
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Радио НВ раскритиковал главу Офиса президента Андрея Ермака за «неуместные», по мнению журналиста, публикации о войне.
«Я вообще удивлен тем, что иногда о войне делает вбросы Андрей Ермак. Сначала он о самолете написал совершенно неуместную информацию, сейчас почему-то этот твит о Херсоне», — сказал Бутусов Радио НВ.
Журналист отметил, что если бы Ермак был простым блогером, то на его публикации никто бы не обратил внимания, но в нынешней ситуации его твиты формируют информационную картину.
«И когда его твиты и сообщения искажают информационную картину, мне кажется, что это очень ложное понимание Офисом президента того, как должна формироваться информационная политика. Они должны спрашивать у Генерального штаба, что они как руководители государства делают, а не играть в эти информационные войны. Это глубоко ошибочное решение, и я надеюсь, что господин Ермак хотя бы один раз выйдет на фронт и посмотрит, как к такому оптимизму относятся действительно воюющие люди», — заявил главред Цензор.НЕТ.
Он выразил убеждение, что после этого Ермак изменит свою позицию и будет советоваться с военными перед тем, как снова размещать в своих соцсетях какие-то радостные сообщения.
29 августа Андрей Ермак опубликовал твит «Херсон — это Украина. Впереди наш Херсон».
В этот день в Херсонской области защитники Украины перешли в наступление, заставив «полк ДНР» и десантников РФ бежать с позиций.
В оперативном командовании Юг заявили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.
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