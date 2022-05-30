Журналист Юрий Бутусов потребует отмены устного запрета находиться на передовой 30 мая, 02:31 Цей матеріал також доступний українською Бутусов заявил, что командирам поступил устный запрет пускать его на передовую (Фото:Скриншот видео Бутусов Плюс / YouTube)

Журналист и главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов сообщил, что запрет посещать ему воинские части на передовой был дан командирам устно. Бутусов потребует отменить эти «незаконные указания».

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Об этом он рассказал в комментарии Детектор медиа.

По словам журналиста, приказ о запрете посещать воинские части на передовой был сделан сразу после фейсбук-сообщения народной депутатки от Слуги народа, члена парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяны Безуглой.

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Безуглая в своем сообщении в Facebook заявила, что СБУ должна открыть дело в отношении Бутусова из-за информации, которую он распространяет.

«Если Служба безопасности Украины ничего не сделает в отношении Юрия Бутусова, который постоянно безнаказанно излагает тонны информации о наших военных, позициях, оперативной обстановке, расшатывает, дезориентирует и подыгрывает России, полагаю, никакая постепенная реформа уже не имеет смысла… Иван Баканов, это позор», – заявила Безуглая 27 мая.

Фото: Марьяна Безугла / Facebook

По мнению Юрия Бутусова, причиной обращения Безуглой стала его критика законопроекта, который народный депутат внесла о праве командирам применять в боевой обстановке средства принуждения, в том числе оружие по отношению к подчиненным.

«Это было устное распоряжение, которое было доведено до командиров частей, в тех районах, где я был, оно доказано по телефону, а также неофициально через чат для общения определенных должностных лиц. До командиров частей оно было доведено через прямые звонки командования. Я буду письменно обращаться в Минобороны и Командование Вооруженных Сил с требованием объяснить, кто именно, на каком основании и почему издал такой приказ, и, конечно, потребую отменить эти устные и незаконные указания», — говорит журналист.

Бутусов отметил, что сейчас неизвестно, в чем именно его обвиняет Безуглая. Ее заявление он расценивает как давление на себя и угрозу.

«Сейчас я хочу узнать, в чем Безуглая меня обвиняет, на каких основаниях и что значит слово «разобраться»? Я помню, такие заявления в свое время звучали по поводу Георгия Гонгадзе, и не понимаю, что на лексиконе нардепа от руководящей партии означает требование к СБУ "разобраться". Я хотел бы, чтобы Рада, комитет по обороне, сама госпожа Безуглая объяснили, какие именно меры должна осуществить СБУ… Заявление Безуглой я расцениваю как абсолютно незаконное давление на журналиста и как попытку помешать моей журналистской деятельности, это реальная угроза, никаких доказательств госпожа Безуглая не привела, никакой секретной информации, которая имела бы для противника ценность, я не обнародовал, поэтому потребую, чтобы она предъявила доказательства, чтобы СБУ дала оценку ее незаконному заявлению, и конечно, я это не оставлю. Также я буду напоминать президенту Владимиру Зеленскому о его ложных обвинениях против меня во время пресс-конференции в прошлом году. Чтобы общество видело безосновательность этих обвинений», - заявил Бутусов.

Журналист добавил, что СБУ пока не обращалась к нему из-за заявления Безуглой.

Комментируя возможность судебного иска, Бутусов отметил, что в настоящее время «предмета для разговора просто нет». Он говорит, что ему неизвестно правовое содержание сообщения нардепки, «чтобы можно было потом определить правовые последствия для самой госпожи Безуглой». Журналист добавил, что сейчас его адвокаты защищают Украину на фронте, поэтому запросы с требованием разъяснить заявление Безуглой будут поданы «через некоторое время».

Бутусов заверил, что его публикации никакой угрозы безопасности и жизни украинских военнослужащих не несли, а все материалы согласовывают с военными на месте.

«Поэтому я и имею возможность ездить на фронт. Если бы я такое делал, то со мной просто никто бы там не общался… Я работаю в боевых условиях, всегда есть люди, которые меня сопровождают, и самостоятельно я не передвигаюсь и куда самостоятельно не иду… Во время общения с бойцами я понимаю, какие вещи приоритетны, что можно, а что нельзя. Однако я бы не хотел говорить, что кто-то вместо меня берет ответственность за материалы, это будет некорректно», - отметил журналист.

27 мая Юрий Бутусов сообщил о том, что ему запрещено посещать воинские части на передовой. Тогда Бутусов выразил мнение, что таким образом офис президента якобы решил «отомстить за заметки об ответственности власти за подготовку к войне и об угрожающей ситуации на Донбассе».

Перед тем Бутусов выложил видео обстрела со стороны россиян моста через Северский Донец, соединяющий Северодонецк и Лисичанск. После этого в пророссийских СМИ появилась информация, что это помогло врагу скорректировать огонь.



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