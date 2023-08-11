Выдвинули на должность сами. Партия Порошенко инициирует отставку члена ЦИК Буглака, который до сих пор не вернулся из США и получил 1,5 млн из бюджета 11 августа, 16:50 Политическая партия Европейская солидарность инициирует отставку члена ЦИК Юрия Буглака после обнародованного расследования журналистов проекта Схемы (Фото:radiosvoboda.org)

Парламентская фракция Европейская солидарность планирует инициировать рассмотрение вопроса об отставке ЦИК Юрия Буглака после обнародованного расследования проекта Радио Свобода Схемы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы политической партии.

В политической силе отметили, что информация, которую обнародовали журналисты проекта Радио Свобода Схемы, «является поводом для соответствующего кадрового решения, по крайней мере с позиции морали и этики».

Видео дня

В Европейской солидарности считают, что «все должностные лица, которые получают зарплату из бюджета Украины, обязаны находиться на своем рабочем месте и остановить практику проведения заседаний онлайн, поскольку онлайн войны не выигрываются».

Член Центральной избирательной комиссии Юрий Буглак был назначен по представлению Европейской солидарности в октябре 2019 года.

В четверг, 10 августа, проект Схемы опубликовал расследование о члене ЦИК Юрии Буглаке. По данным журналистов, чиновник покинул Украину за 12 дней до полномасштабного вторжения РФ, до сих пор не вернулся из-за границы, проживает в США и получил 1,5 миллиона гривен из государственного бюджета.