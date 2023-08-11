«Дистанционка из Майами». Член ЦИК выехал в США перед полномасштабным вторжением РФ и получил 1,5 миллиона гривен из бюджета — Схемы 11 августа, 08:49 Юрий Буглак (Фото:www.radiosvoboda.org)

Член Центральной избирательной комиссии Юрий Буглак выехал из Украины за 12 дней до полномасштабного вторжения РФ и с тех пор не возвращался, говорится в расследовании Схем.

По информации журналистов, Буглак живет с семьей в американском штате Флорида вблизи Майами и в течение всего 2022 года получал зарплату и другие выплаты — суммарно ему насчитали полтора миллиона гривен, в том числе материальную помощь из госбюджета «для решения социально-бытовых вопросов». С весны 2023 года член ЦИК взял декретный отпуск с сохранением должности.

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Журналисты выяснили, что в мессенджере Telegram он является участником группы Барахолка Майами, а жена — участница группы Живем в Майами, говорим по-русски. Она публикует фотографии из городка Голливуд на побережье Атлантического океана в пригороде Майами.

Фото: www.radiosvoboda.org

Фото: www.radiosvoboda.org

В комментарии Схемам Буглак сказал, что имеет «личные обстоятельства», и по его мнению он не нарушал украинских законов, потому что выехал до вторжения, а с его началом ЦИК перешла на дистанционную работу.

«Я работал, работаю, и буду работать на свое государство. Никаких нарушений с моей стороны, со стороны моей организации не происходило. Все, что было, все было на законных основаниях. И выезд, и работа, и нахождение где-то там, где вы меня ищете», — сказал член ЦИК.

Буглак отказался ответить где именно он находится сейчас.

«Я вам не отвечу на этот вопрос. Вы журналист-расследователь и можете установить мое местонахождение», — сказал он.

Журналисты заявили, что установили конкретное место жительства Буглака из социальных сетей его жены и матери его ребенка — Татьяны Ртищевой. В своем профайле LinkedIn она указывает, что с января 2022 года живет в Голливуде, штат Флорида — это городок рядом с Майами на побережье Атлантического океана.

Фото: www.radiosvoboda.org

Жена Бугака опубликовала фотографию, благодаря которой журналистам удалось вычислить локацию, где она была сделана. Это жилой комплекс The Wave в городе Голливуд, штат Флорида.

Фото: www.radiosvoboda.org

Еще 14 февраля, через два дня после выезда Буглака, президент Украины Владимир Зеленский призвал всех представителей государства вернуться в течение 24 часов в Украину. По мнению члена ЦИК — это его не касалось.

Отвечая на вопрос, почему он не прислушался к призыву Зеленского, Буглак заявил, что «у каждого человека в определенный момент есть индивидуальная ситуация, которая касается его жизни, здоровья, его семьи, и так далее».

«Я не олигарх, и не депутат», — сказал он.

По его словам, в ЦИК «есть вообще уникальная особенность, — она одна из первых в стране приняла решение, что может работать в онлайн-режиме».

«Скажите, разве есть разница находиться, например, в городе Ужгород или в городе Ивано-Франковск, или в городе Винница, или в каком-то зарубежном городе, работать и получить зарплату? В чем разница? В городе Кошице и городе Ужгород. В чем разница для чиновника, если он имеет право работать дистанционно?», — сказал Буглак.

Глава ЦИК Олег Диденко заявил, что с юридической точки зрения у него не было оснований внести представление на увольнение Буглака с должности.

По его словам, с «моральной стороны здесь может быть много вопросов».

«Но мне не правильно комментировать действия коллег, я такой же член ЦИК, как и другие. Когда меня председателем избирают — я имею определенные дополнительные административные и организационные функции, но они не являются непосредственно моими подчиненными в прямом смысле этого слова. Я их не принимаю на работу и не увольняю. Мне, пожалуй, не правильно комментировать действия коллег», — сказал Диденко.

Юрий Буглак вылетел из аэропорта Борисполь 12 февраля 2022 года рейсом в Стамбул. Со следующего дня и по 9 марта у него был запланирован отпуск. Он закончился, но публичный служащий так и не вернулся в Украину.

Юрий Буглак — член Центральной избирательной комиссии с 2019 года, экс-главный юридический советник кондитерской корпорации Roshen, экс-депутат Верховной рады от партии ББП.