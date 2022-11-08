Подоляк объяснил, возможны ли переговоры с Россией после освобождения Херсона

8 ноября, 14:24
Поделиться:
Подоляк назвал главное условие возобновления мирных переговоров с РФ (Фото:ОП)

Подоляк назвал главное условие возобновления мирных переговоров с РФ (Фото:ОП)

Возобновление мирных переговоров с Украины с Россией, это не вопрос освобождения только одного Херсона, других оккупированных городов или части территорий, а выполнение оккупантами ключевого условия.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радио Свобода.

По его словам, есть четкая официальная позиция Киева, и она зафиксирована президентом Владимиром Зеленским.

Видео дня

«Это не вопрос Херсона или не вопрос Луганска или Донецка. Это вопрос того, что на юридической территории Украины, на де-юре территории Украины, а это вся территория, включая оккупированные территории, не может существовать пророссийский анклав. Ибо это не будет переговорная позиция. Потому что это вызовет только дополнительную нагрузку на процесс, который идет после переговоров», — пояснил Подоляк.

https://www.youtube.com/watch?v=Vrlp98gYF4c

Советник главы ОП добавил, что после освобождения Херсона или другого оккупированного города Украина может потребовать от РФ в течение 72 или 96 часов покинуть всю территорию страны и вывести все вооруженные силы.

«Да, может быть такая позиция силы. Но все равно ключевое — российские оккупационные силы должны прекратить находиться на территории Украины и все. И после этого хоть какой переговорный процесс», — резюмировал он.

Накануне итальянская газета La Repubblica сообщила, что США и НАТО допускают начало мирных переговоров Украины и страны-агрессора РФ в том случае, если ВСУ отвоюют Херсон, сражение за который имеет как стратегическое, так и дипломатическое значение.

Читайте также:
Буданов предположил, что Украина вернет контроль над Херсоном до конца года

Издание утверждает, что Вашингтон на постоянной связи по этому вопросу с Брюсселем и союзниками, а также внушает эту мысль украинским властям.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Читайте также:
Алексей Мельник
Алексей Мельник
Россия с этим уже смирилась. О переговорах с Путиным и ядерной угрозе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

Также стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам со страной-агрессором Россией.

7 ноября Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры:

  • восстановление территориальной целостности;
  • уважение Устава ООН;
    • возмещение всех убытков, причиненных войной;
      • наказание каждого военного преступника;
        • гарантии, что вторжение не повторится.
        Редактор: Татьяна Габедава

        Теги:   Херсон Переговоры с Россией Михаил Подоляк Война России против Украины

        Поделиться:

        Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

        Загрузка...
        poster
        Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

        Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

        Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

        Показать ещё новости

        Про использование cookies

        Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

        Про файлы cookies
        Радіо НВ
        X