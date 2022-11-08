Подоляк объяснил, возможны ли переговоры с Россией после освобождения Херсона 8 ноября, 14:24 Подоляк назвал главное условие возобновления мирных переговоров с РФ (Фото:ОП)

Возобновление мирных переговоров с Украины с Россией, это не вопрос освобождения только одного Херсона, других оккупированных городов или части территорий, а выполнение оккупантами ключевого условия.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радио Свобода.

По его словам, есть четкая официальная позиция Киева, и она зафиксирована президентом Владимиром Зеленским.

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«Это не вопрос Херсона или не вопрос Луганска или Донецка. Это вопрос того, что на юридической территории Украины, на де-юре территории Украины, а это вся территория, включая оккупированные территории, не может существовать пророссийский анклав. Ибо это не будет переговорная позиция. Потому что это вызовет только дополнительную нагрузку на процесс, который идет после переговоров», — пояснил Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что после освобождения Херсона или другого оккупированного города Украина может потребовать от РФ в течение 72 или 96 часов покинуть всю территорию страны и вывести все вооруженные силы.

«Да, может быть такая позиция силы. Но все равно ключевое — российские оккупационные силы должны прекратить находиться на территории Украины и все. И после этого хоть какой переговорный процесс», — резюмировал он.

Накануне итальянская газета La Repubblica сообщила, что США и НАТО допускают начало мирных переговоров Украины и страны-агрессора РФ в том случае, если ВСУ отвоюют Херсон, сражение за который имеет как стратегическое, так и дипломатическое значение.

Издание утверждает, что Вашингтон на постоянной связи по этому вопросу с Брюсселем и союзниками, а также внушает эту мысль украинским властям.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

Также стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам со страной-агрессором Россией.

7 ноября Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры:

восстановление территориальной целостности;

уважение Устава ООН;

возмещение всех убытков, причиненных войной;

наказание каждого военного преступника;

гарантии, что вторжение не повторится.