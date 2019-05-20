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Зеленский прибыл в Раду на церемонию инаугурации

20 мая, 10:05
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Зеленский прибыл в Раду на церемонию инаугурации - фото

Радіо Свобода

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Верховную Раду на церемонию инаугурации.

Как передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина, в зале присутствуют народные депутаты, представители более 50 иностранных делегаций, в том числе международных организаций, президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, члены правительства Украины, представители церквей и религиозных организаций, судебной ветви власти, приглашенные гости.

После исполнения Государственного Гимна председатель ЦИК объявит результаты выборов президента Украины, после чего, новоизбранный президент будет приведен к присяге главой Конституционного суда.

Новоизбранный президент, положив руку на Конституцию Украины, провозглашает присягу украинскому народу, подписывает ее текст и передает главе КСУ.

Теги:   Верховная Рада Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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