Зеленский прибыл в Раду на церемонию инаугурации 20 мая, 10:05 1604 Цей матеріал також доступний українською Радіо Свобода Радіо Свобода

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Верховную Раду на церемонию инаугурации.

Как передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина, в зале присутствуют народные депутаты, представители более 50 иностранных делегаций, в том числе международных организаций, президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, члены правительства Украины, представители церквей и религиозных организаций, судебной ветви власти, приглашенные гости.

После исполнения Государственного Гимна председатель ЦИК объявит результаты выборов президента Украины, после чего, новоизбранный президент будет приведен к присяге главой Конституционного суда.

Новоизбранный президент, положив руку на Конституцию Украины, провозглашает присягу украинскому народу, подписывает ее текст и передает главе КСУ.