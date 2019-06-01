Будущий евродепутат призвал пообещать Украине членство в Евросоюзе Вчера, 00:35 Цей матеріал також доступний українською Andrius Kubilius / Facebook Андрюс ​​Кубилюс Andrius Kubilius / Facebook

Депутат литовского парламента Андрюс Кубилюс, который вскоре будет представлять свою страну в Европарламенте, призвал в 2020 году принять декларацию с обещанием членства для Украины.

Об этом сообщает Украинская правда.

«В 2020 году Германия примет председательство… И мы видим возможности, что во время немецкого председательства мы можем принять Берлинскую декларацию по примеру декларации в Салониках в 2003 году по интеграции Западных Балкан», — заявил Кубилюс.

Он также является приверженцев так называемого «плана Маршалла для Украины».

Напомним, вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович отметил проевропейские позиции команды президента Владимира Зеленского и заявил о готовности ЕС развивать более тесные отношения с Украиной.

Ранее еврокомиссар Йоханесс Ган заявил, что ЕС полностью поддерживает Зеленского и приглашает его осуществить первый визит в Брюссель.

