Будущий евродепутат призвал пообещать Украине членство в Евросоюзе
Депутат литовского парламента Андрюс Кубилюс, который вскоре будет представлять свою страну в Европарламенте, призвал в 2020 году принять декларацию с обещанием членства для Украины.
Об этом сообщает Украинская правда.
«В 2020 году Германия примет председательство… И мы видим возможности, что во время немецкого председательства мы можем принять Берлинскую декларацию по примеру декларации в Салониках в 2003 году по интеграции Западных Балкан», — заявил Кубилюс.
Зеленский совершит первый зарубежный визит в Брюссель
Он также является приверженцев так называемого «плана Маршалла для Украины».
Напомним, вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович отметил проевропейские позиции команды президента Владимира Зеленского и заявил о готовности ЕС развивать более тесные отношения с Украиной.
Ранее еврокомиссар Йоханесс Ган заявил, что ЕС полностью поддерживает Зеленского и приглашает его осуществить первый визит в Брюссель.