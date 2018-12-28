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"Будет сложнее". Вице-премьер спрогнозировала политический 2019 год для Украины и раскритиковала "удешевление газа в два раза"

Сегодня, 13:51
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Климпуш-Цинцадзе сделала свой прогноз политического 2019 года для Украины

2019 год для Украины будет сложнее из-за "засилья популизма", считает вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Я думаю, что будет гораздо сложнее продвигать евроинтеграционные законопроекты в украинском парламенте, <...> будет все больший рост популизма и пустых обещаний", - рассказала в эфире Радио НВ чиновница.

Также Климпуш-Цинцадзе отметила, что "вдвое снизить цену на газ - это прекрасно ровно на один месяц, потому что сразу после этого [у Украины] прекратится любое взаимодействие с любыми международными институтами" [очевидно, это намек на предвыборное обещание лидера ВО Батькивщина Юлии Тимошенко о снижении цены на газ в два раза в случае ее победы на президентских выборах, - Ред.].

"Поэтому я думаю, что будет труднее, будет засилье популизма. Только надо будет успевать "отбиваться" и объяснять, что эти обещания просто никуда не ведут, даже если кто-то их сможет реализовать", - подчеркнула она.

Напомним, что согласно с опросом, проведенным фондом Деминициативы им. Илька Кучерива на заказ Института социологии НАН Украины, почти 60% украинцев оценили политическую ситуацию в Украине как напряженную, еще около 28% назвали ее взрывоопасной.

Опрос проводился с 13 по 29 сентября. Было опрошено 1800 человек во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Теги:   Радио НВ Политика Иванна Климпуш-Цинцадзе Украина Опрос

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