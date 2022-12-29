Несмотря на сопротивление Лукашенко. Беларусь готовится вступить в войну — посол Украины

29 декабря, 15:49
Поделиться:
Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото:Спутник/Pavel Bednyakov/Kremlin via REUTERS)

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото:Спутник/Pavel Bednyakov/Kremlin via REUTERS)

Беларусь готовится к войне против Украины, хотя диктатор Александр Лукашенко будет сопротивляться такой эскалации до последнего, считает посол Украины в РБ Игорь Кизим.

Об этом он заявил в интервью Европейской правде.

По мнению дипломата, угроза со стороны Минска существует и от белорусской, и от российской армий.

При этом Кизим добавил, что белорусское общество строилось на концепции, что они мирные люди. Поэтому Лукашенко до последнего будет отказываться от полноценного вовлечения Беларуси в войну против Украины, о котором его просят россияне.

Видео дня

«Любые агрессивные наступательные действия не будут восприняты белорусским обществом положительно», — сказал посол.

Читайте также:
Алексей Мельник
Алексей Мельник
Два открытых вопроса к Беларуси. Отдаст ли Лукашенко приказ о наступлении на Украину

19 декабря Александр Лукашенко и российский диктатор Владимир Путин провели переговоры в Минске. Через несколько дней, 24 декабря, самопровозглашенный президент Беларуси прилетел в Москву.

Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев отмечал, что Лукашенко и Путин обсудят более широкое вовлечение Беларуси в войну.

23 декабря в американском Институте изучения войны сообщили, что РФ с октября создает условия для нового вторжения на север Украины. Однако пока нет доказательств активной подготовки ударных сил в Беларуси к наступлению.

https://www.youtube.com/embed/QGo9PQl9uU0

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что в феврале 2023 года Россия может пойти в новое большое наступление. В частности, эти действия могут начаться с территории Беларуси по направлению к Киеву.

В свою очередь, спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко 27 декабря сообщил, что на территории Беларуси не формируется наступательная группировка, а Украина контролирует ситуацию.

Теги:   Беларусь Александр Лукашенко Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X