Будем предлагать радикальные изменения. Интервью Вакарчука в одном абзаце 20 мая, 11:39 5774 Цей матеріал також доступний українською Святослав Вакарчук via Facebook Вакарчук заявил, что в списке Голоса не будет действующих депутатов Святослав Вакарчук via Facebook

19 мая Святослав Вакарчук дал интервью ТСН о своей недавно созданной партии Голос, с которой он намерен баллотироваться на выборах в Верховную Раду, отношении к президенту Владимиру Зеленскому и о том, как он будет совмещать музыку и политику.

НВ приводит главные заявления лидера партии Голос и группы Океан Ельзи в одном абзаце.

Не пошел на президентские выборы, потому что все важные изменения происходят в парламенте. Если я буду иметь возможность творить музыку, я останусь собой и буду давать эту энергию в том числе в политику. Если избиратель доверит место в Верховной Раде, то политика будет основным. Наши убеждения очень просты, их всего пять: интересы избирателей и интересы украинских граждан — прежде всего, наш геополитический выбор — Европа, закон — один для всех, свободная экономика без олигархов, власть подотчетна своим гражданам. Если избирательное законодательство не будет изменено перед парламентскими выборами, то мы не ожидаем от этой системы выборов настоящих изменений, и мы будем делать их сами. Наш список должен полностью состоять из людей, среди которых нет действующих народных депутатов. Есть много замечательных народных депутатов, у которых могут совпадать с нами взгляды. Я уверен, что на мажоритарных округах они с успехом убедят своих избирателей по результатам их работы за пять лет. Во время президентских выборов я никогда не призывал голосовать ни за кого-то, ни против. У нас новоизбранный президент, президент — это символ страны. И каждый нормальный гражданин желает успеха президенту. Новая политика — это когда мы не слепо доверяем президенту, мы делаем его подотчетным избирателям. Если президент будет предлагать изменения, мы их будем поддерживать, и будем предлагать еще более радикальные изменения. Если нет — мы заставим его отвечать перед избирателями.

Напомним, 16 мая на Старокиевской горе в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «Уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения».

Также Вакарчук представил свою команду. В нее вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющий обязанности председателя Одесской ОГА Соломия Бобровская.