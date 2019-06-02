Будем помогать Украине. Американский сенатор прокомментировал встречу с Зеленским Сегодня, 02:19 Цей матеріал також доступний українською Rob Portman/Twitter Сенатор Роб Портман посетил Киев и встретился с Владимиром Зеленским Rob Portman/Twitter

Американский сенатор от Республиканской партии Роберт Портман прокомментировал переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые прошли в Киеве.

«Я буду продолжать работать с моими коллегами в Сенате над тем, чтобы у украинских военных были необходимые возможности для защиты своей суверенной территории — на суше, на море и в воздухе», — заявил Портман.

Он отметил, что Сенат США будет продолжать оказывать Украине военную, политическую и экономическую помощь.

Напомним, 30 мая президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с сенатором США Робертом Портманом.