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Будем помогать Украине. Американский сенатор прокомментировал встречу с Зеленским

Сегодня, 02:19
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Будем помогать Украине. Американский сенатор прокомментировал встречу с Зеленским - фото

Rob Portman/Twitter

Сенатор Роб Портман посетил Киев и встретился с Владимиром Зеленским

Американский сенатор от Республиканской партии Роберт Портман прокомментировал переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые прошли в Киеве.

«Я буду продолжать работать с моими коллегами в Сенате над тем, чтобы у украинских военных были необходимые возможности для защиты своей суверенной территории — на суше, на море и в воздухе», — заявил Портман.

Он отметил, что Сенат США будет продолжать оказывать Украине военную, политическую и экономическую помощь.

Напомним, 30 мая президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с сенатором США Робертом Портманом.

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Теги:   Владимир Зеленский США Сенат США

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